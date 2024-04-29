متحدث الوزراء: الحكومة مدركة لمعاناة المواطنين في المزاحمة من غير المصريين

رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على بعض الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام، وهي أن المهاجرين والمقيمين يزاحمون المصريين، قائلا "هناك رسالة واضحة، وهي أن مصر على مدار التاريخ ولم ولن تغلق أبوابها أمام أي أخ عربي أو من دولة إفريقية شقيقة تواجه صعوبات، ولن تغلقها في ظل الظروف الصبعة التي مرت بها العديد من الدول".

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة"، عبر فضائية “أون”، أن هناك 3 عوامل رئيسية وأبعادا لهذا الأمر، في طليعتها أن مصر لديها التزامات وفقا لمواثيق دولية، واتفاقات مرتبطة بأهمية رعاية المهاجرين واستضافتهم، وذلك بخلاف البعد السياسي والهوية العربية والإقليمية.

ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن مصر لديها الحق الكامل في تنظيم إقامة غير المصريين، ولكن هناك مصريين أيضا في الخارج في شكل جاليات، ولو عاملتنا الدول الأخرى بالمثل؛ سنفاجأ كثيرا.

وأشار محمد الحمصاني إلى أن الحكومة مدركة للضغوط التي يعاني منها المواطنون في المزاحمة من غير المصريين، ولذلك نسعى للتخفيف من تلك الأعباء.

وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء، تصريحاته قائلا: “إنه في حال حدوث هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية؛ سيؤدي ذلك للضغط على الحدود المصرية، وربما لجوء بعض الأشقاء الفلسطينين المتواجدين على الحدود لمصر؛ سعيا للحصول على الدعم منها، ولهذا أكد رئيس الوزراء أن مصر لن تتخلى عنهم، ولكن من ناحية سياسية، إذا حدثت محاولة اجتياح بهدف طرد الشعب الفلسطيني أو نزوحهم؛ فهذا يعني محاولة تصفية القضية الفلسطينية”.