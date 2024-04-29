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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الوزراء: تكلفة أعباء اللاجئين والمقيمين بمصر تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا

المستشار محمد الحمصاني،
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء

أكد  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن هناك “9 ملايين لاجئ في مصر”؛ مبنية على تقديرات الجهات المعنية حول المقيمين في مصر من غير المصريين، إلى جانب وجود تقدير مماثل لدى منظمة الهجرة الدولية، والتي أصدرت تقريرا في يونيو 2022، أشارت فيه إلى أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الرقم حتى هذه اللحظة يشمل المهاجرين واللاجئين، مؤكدا أن “الرقم يشمل ما تتحمله الدولة من أعباء في عدة قطاعات حيث جرى عقد اجتماعات تفصيلية بين الجهات المعنية والإعلان عنهم في شكل بيان رسمي سابق صدر عن مجلس الوزراء”.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، “شارك في الاجتماعين كل الجهات المعنية التي تقدم العديد من الخدمات، وفي طليعتها على سبيل المثال، قطاعات ”الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والداخلية، والتموين، والزراعة" وكل الجهات المعنية التي تتحمل جزءا من تكلفة وأعباء ضيوف مصر من غير المصريين، وشاركوا في تقديم تقديراتهم".

وأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن رقم يتجاوز10 مليارات دولار، وجارٍ تدقيق هذا الرقم، ولكن بأي حال من الأحوال لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويا، وهو إجمالي ما تتحمله الجهات المعنية.

المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصر اللاجئين المهاجرين

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