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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس الوزراء البحريني يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة: تطور حضاري ومعماري

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء البحريني في العاصمة الإدارية الجديدة

أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، تقدر كل الخطوات التي تتخذها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمضي قُدماً في عملية الإصلاح والتطوير المنشودة في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، وذلك على نحو يمكنها من تحقيق نمو وازدهار اقتصادي لما فيه خير وصالح مصر وشعبها.

وأشاد بن عبد الله، وفقا لبيان وكالة الأنبا البحرينية، بما تشهده مصر من مظاهر التطور الحضاري والعمراني، وما تعكسه مشاريعها التنموية الجديدة من تجربة رائدة تحسب لها في النهضة والتنمية والتحديث الشامل.

جاء ذلك لدى زيارة بن عبد الله مقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بحضور عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، واللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي أمين عام حزب حماة وطن رئيس بعثة الشرف.

ولدى وصوله مقر الشركة الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة، كان في مقدمة مستقبليه المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وفي مستهل الزيارة، استمع نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني إلى شرح حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، واطلع على عرض يوضح مراحل تطور المشروع، وما تم فيه من إنجازات حتى الآن.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد مفخرة لمصر والعرب، وتجسد نظرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لما ستكون عليه مصر في المستقبل القريب.

ولفت بن عبد الله إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة بفضل ما تأسست عليه من بنية تحتية هائلة، ومرافق متنوعة ومتطورة، يمكن اعتبارها مدينة ذكية ومشروع تطوير عقاري متكامل من شأنه أن يوفر بيئة نموذجية للسكن، وجودة حياة مستدامة وبمواصفات عالية، وفرصاً للأعمال.

وأعرب عن أمنياته للقائمين على هذا المشروع بالتوفيق والنجاح لتحقيق ما يصبون إليه جميعاً من أهداف أنشئ هذا المشروع الحضاري والطموح من أجلها.

وخلال الزيارة، قام بن عبد الله بالتوقيع في سجل كبار الزوار، ثم تجول في أرجاء المشروع، وتفقد والوفد المرافق الحي الحكومي ومبنى مجلس النواب وساحة الشعب والنصب التذكاري.

من جانبه، أعرب المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن سعادته بزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة البحرين، والقائمة على التآخي والتعاون المشترك.

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