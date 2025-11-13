قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

200 جنيه .. دفاع عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه في قضية «الشاب المصفوع»

عمرو دياب والشاب المصفوع
عمرو دياب والشاب المصفوع
هاجر ابراهيم

قدم دفاع المطرب المصري عمرو دياب مذكرة طعن أمام محكمة النقض، ضد حكم تغريمه 200 جنيه وإلزامه بتعويض 10 آلاف جنيه، في واقعة صفع شاب بفندق بالقاهرة الجديدة، والتي عُرفت إعلامياً بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب".

استئنافا أمام المحكمة بسبب 200 جنيه

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، كانت محكمة جنح التجمع الخامس قد قضت بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، بالإضافة إلى المصاريف، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للشاب سعد أسامة، مع تبرئة الأخير من التهمة المنسوبة إليه.

وأحالت النيابة عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفل، وأحالت الشاب بتهمة التعدي على الفنان. واستمعت جهات التحقيق سابقاً لأقوال الشاب في واقعة الصفع. وأكد الشاب في التحقيقات أنه أثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب، تعرض للصفع على وجهه والتوبيخ أمام الحضور.

 في المقابل، اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.

أسماء جلال ترد على شائعة ارتباطها بعمرو دياب

وردت الفنانة أسماء جلال، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» على شائعات ربطها بالنجم عمرو دياب.

نشرت أسماء جلال عبر خاصية ستوري صورة كوميدية لطفلة تنظر بنظرة استغراب واضحة، وصورة لـ ياسر جلال من أحد الافلام وكتبت “والله العظيم إشعاعات في إشارة غير مباشرة إلى ما يُتداول حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين عمرو دياب”.

وفي حين أن الشائعات انتشرت بعد أن ظهر الثنائي في مناسبات عامة مشتركة، كان أبرزها حضور دياب لحفل عيد ميلاد جلال وحضوره للعرض الخاص لفيلمها الأخير، لم تُصدر أسماء تعليقاً رسمياً يضع حدًّا أو يؤكد الخبر.

يذكر أن تدور أحداث فيلم السلم والثعبان في إطار درامي رومانسي حول العلاقات العاطفية المعقدة، وكيف يمكن للحب أن يتحول إلى صراع بين المشاعر والعقل، في قصة تعكس واقع العلاقات الحديثة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في جميع دور السينما بدءًا من الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا كبيرًا بعد حالة الجدل والاهتمام التي رافقته منذ الإعلان عنه

فيلم السلم و الثعبان بطولة عمرو يوسف ، اسماء جلال ، ماجد المصري ، حاتم صلاح ، هبة عبد العزيز ، فدوي عابد ، آية سليم ، ظافر العابدين  إخراج طارق العريان

عمرو دياب محكمة النقض الفنان عمرو دياب المصفوع من عمرو دياب المحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

ترشيحاتنا

الحناوى

في مؤتمر انتخابي حاشد.. «الحناوي»: التزامنا تحسين التعليم والصحة والمعيشة لأهالي دائرتي

معرض ديارنا

التضامن تنظم معرض ديارنا للحرف بمقر ديوان الوزارة في العاصمة الجديدة

خلف الزناتي نقيب المعلمين يفتتح عيادات طبية جديدة

الزناتي يفتتح عيادات طبية جديدة للمعلمين.. ويشهد تكريم 10 مديرين مدارس

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد