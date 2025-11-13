200 جنيه .. دفاع عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه في قضية «الشاب المصفوع»

قدم دفاع المطرب المصري عمرو دياب مذكرة طعن أمام محكمة النقض، ضد حكم تغريمه 200 جنيه وإلزامه بتعويض 10 آلاف جنيه، في واقعة صفع شاب بفندق بالقاهرة الجديدة، والتي عُرفت إعلامياً بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب".

استئنافا أمام المحكمة بسبب 200 جنيه

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، كانت محكمة جنح التجمع الخامس قد قضت بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، بالإضافة إلى المصاريف، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للشاب سعد أسامة، مع تبرئة الأخير من التهمة المنسوبة إليه.

وأحالت النيابة عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفل، وأحالت الشاب بتهمة التعدي على الفنان. واستمعت جهات التحقيق سابقاً لأقوال الشاب في واقعة الصفع. وأكد الشاب في التحقيقات أنه أثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب، تعرض للصفع على وجهه والتوبيخ أمام الحضور.

في المقابل، اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.

أسماء جلال ترد على شائعة ارتباطها بعمرو دياب

وردت الفنانة أسماء جلال، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» على شائعات ربطها بالنجم عمرو دياب.

نشرت أسماء جلال عبر خاصية ستوري صورة كوميدية لطفلة تنظر بنظرة استغراب واضحة، وصورة لـ ياسر جلال من أحد الافلام وكتبت “والله العظيم إشعاعات في إشارة غير مباشرة إلى ما يُتداول حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين عمرو دياب”.

وفي حين أن الشائعات انتشرت بعد أن ظهر الثنائي في مناسبات عامة مشتركة، كان أبرزها حضور دياب لحفل عيد ميلاد جلال وحضوره للعرض الخاص لفيلمها الأخير، لم تُصدر أسماء تعليقاً رسمياً يضع حدًّا أو يؤكد الخبر.

يذكر أن تدور أحداث فيلم السلم والثعبان في إطار درامي رومانسي حول العلاقات العاطفية المعقدة، وكيف يمكن للحب أن يتحول إلى صراع بين المشاعر والعقل، في قصة تعكس واقع العلاقات الحديثة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في جميع دور السينما بدءًا من الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا كبيرًا بعد حالة الجدل والاهتمام التي رافقته منذ الإعلان عنه

فيلم السلم و الثعبان بطولة عمرو يوسف ، اسماء جلال ، ماجد المصري ، حاتم صلاح ، هبة عبد العزيز ، فدوي عابد ، آية سليم ، ظافر العابدين إخراج طارق العريان