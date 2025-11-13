الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز

كشفت نقابة المهندسين أن المجــ ــني عليه في واقعة القــ..ــتل بكرموز تخصصه هندسة بتروكيماويات ومقيد مقيد بشعبة كيمياء و نووية ويعمل بإحدى توكيلات السيارات بالإسكندرية.

وكشفت نقابة المهندسين أن المهندس كان يعمل بأحدى وكالات السيارات بالاسكندرية.

والمهندس المجني عليه هو المهندس عبدالله أحمد الحمصاني ، خريج قسم البتروكيماويات بجامعة فاروس و المقيد بشعبة كيمياء و نووية بالنقابة هي الشعبة المدمجة و التي تضم تخصصات كيمياء أو نووية ، بينما تخصص البتروكيماويات هو أحد تخصصات الهندسة الكيميائية فقط

قدم مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الاستاذ الدكتور محمد هشام سعودي خالص التعازي في وفاة المهندس الذي تم قتله في الحادث الاليم بمنطقة كرموز على يد مجهول بعما أفرغ في جسده ١٣ طلقة نارية .

وأشار المهندس محمد سعيد عضو مجلس النقابة و رئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام إلى أن النقابة و على رأسها رئيس النقابة الدكتور هشام سعودي قد قامت بتواصلها مع أسرة المهندس لتقديم واجب العزاء و تقديم الدعم اللازم ، ومع متابعتها للموقف القانوني وانتظار التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة تمت بدافع الانتقام الشخصي، حيث لم يتم العثور على أي آثار لمحاولة سرقة أو مشاجرة.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم بعد فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الجريمة، والتي التقطت مشاهد واضحة لسيارة الجاني أثناء هروبه، وتم تتبعها حتى جرى ضبطه في أحد الأماكن القريبة من نطاق الحادث، وجارٍ استجوابه لمعرفة ملابسات ودوافع الجريمة.