أول ردّ من أسماء جلال على شائعة ارتباطها بعمرو دياب

ردت الفنانة أسماء جلال، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» على شائعات ربطها بالنجم عمرو دياب.

نشرت أسماء جلال عبر خاصية ستوري صورة كوميدية لطفلة تنظر بنظرة استغراب واضحة، وصورة لـ ياسر جلال من أحد الافلام وكتبت “والله العظيم إشعاعات في إشارة غير مباشرة إلى ما يُتداول حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين عمرو دياب”.

وفي حين أن الشائعات انتشرت بعد أن ظهر الثنائي في مناسبات عامة مشتركة، كان أبرزها حضور دياب لحفل عيد ميلاد جلال وحضوره للعرض الخاص لفيلمها الأخير، لم تُصدر أسماء تعليقاً رسمياً يضع حدًّا أو يؤكد الخبر.

يذكر أن تدور أحداث فيلم السلم والثعبان في إطار درامي رومانسي حول العلاقات العاطفية المعقدة، وكيف يمكن للحب أن يتحول إلى صراع بين المشاعر والعقل، في قصة تعكس واقع العلاقات الحديثة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في جميع دور السينما بدءًا من الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا كبيرًا بعد حالة الجدل والاهتمام التي رافقته منذ الإعلان عنه

فيلم السلم و الثعبان بطولة عمرو يوسف ، اسماء جلال ، ماجد المصري ، حاتم صلاح ، هبة عبد العزيز ، فدوي عابد ، آية سليم ، ظافر العابدين إخراج طارق العريان