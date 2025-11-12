قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك الأهلي يهزم سموحة وديا بثنائية استعدادا لعودة الدوري
وزير خارجية تركيا: هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في غزة
صدمة للزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عقوبات السوبر المصري
صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد
بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل
الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية: الإسلام بريء من هذه الانتهاكات
زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر
توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري| ما القصة؟
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
فن وثقافة

أول ردّ من أسماء جلال على شائعة ارتباطها بعمرو دياب

أوركيد سامي

ردت الفنانة أسماء جلال، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» على شائعات ربطها بالنجم عمرو دياب.

نشرت أسماء جلال عبر خاصية ستوري صورة كوميدية لطفلة تنظر بنظرة استغراب واضحة، وصورة لـ ياسر جلال من أحد الافلام وكتبت “والله العظيم إشعاعات في إشارة غير مباشرة إلى ما يُتداول حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين عمرو دياب”.

وفي حين أن الشائعات انتشرت بعد أن ظهر الثنائي في مناسبات عامة مشتركة، كان أبرزها حضور دياب لحفل عيد ميلاد جلال وحضوره للعرض الخاص لفيلمها الأخير، لم تُصدر أسماء تعليقاً رسمياً يضع حدًّا أو يؤكد الخبر.

يذكر أن تدور أحداث فيلم السلم والثعبان في إطار درامي رومانسي حول العلاقات العاطفية المعقدة، وكيف يمكن للحب أن يتحول إلى صراع بين المشاعر والعقل، في قصة تعكس واقع العلاقات الحديثة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في جميع دور السينما بدءًا من الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا كبيرًا بعد حالة الجدل والاهتمام التي رافقته منذ الإعلان عنه

فيلم السلم و الثعبان بطولة عمرو يوسف ، اسماء جلال ، ماجد المصري ، حاتم صلاح ، هبة عبد العزيز ، فدوي عابد ، آية سليم ، ظافر العابدين  إخراج طارق العريان

