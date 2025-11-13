بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على تباين مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم /الخميس/، على تباين مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام تراجعا طفيفا بنحو 0.69 نقطة بما نسبته 0.01% ليصل إلى مستوى 8893.75 نقطة، إذ جرى تداول نحو 469 مليون سهم عبر 27 ألفا و465 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 93.5 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 16.27 نقطة، بما نسبته 0.19% ليصل إلى مستوى 8454.35 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 352 مليون سهم من خلال 19 ألفا و492 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 48.4 مليون دينار كويتي.



بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.17 نقطة بما نسبته 0.03% ليصل إلى مستوى 9442.84 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 116 مليون سهم عبر 7973 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 44.7 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر "رئيسي 50" تراجعا بنحو 56.12 نقطة بما نسبته 0.65% ليصل إلى مستوى 8565.90 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 125 مليون سهم عبر 7731 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 21.8 مليون دينار كويتي.



وكانت شركات "تمدين أ" و"اكتتاب" و"تجارة" و"فنادق" و"تمدين ع" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "الرابطة" و"سنرجي" و"العقارية" و"أسيكو" و"الأنظمة" الأكثر انخفاضا.