قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخصصه بتروكيماويات .. تفاصيل جديدة بواقعة مقتـ.ل مهندس بالإسكندرية
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزناتي يفتتح عيادات طبية جديدة للمعلمين.. ويشهد تكريم 10 مديرين مدارس

خلف الزناتي نقيب المعلمين يفتتح عيادات طبية جديدة
خلف الزناتي نقيب المعلمين يفتتح عيادات طبية جديدة
الديب أبوعلي

افتتح خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، العيادات الطبية الجديدة التابعة للنقابة الفرعية للمعلمين بشمال القاهرة، ضمن جهود النقابة لتعزيز الخدمات الصحية لأعضاءها وأسرهم.

جاء ذلك بحضور ثروت رشاد رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القاهرة، سعيد عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق، والدكتور ناصر الجندي مدير عام إدارة روض الفرج التعليمية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية بإدارات الساحل وروض الفرج، وأعضاء النقابة الفرعية واللجان النقابية بشمال القاهرة.

وتضم العيادات أقسام متكاملة تشمل الأسنان والباطنة والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى معمل تحاليل مجهز بأحدث الأجهزة الطبية.

وتقدم العيادات خصومات تتراوح بين 30% و50% على الكشف في تخصصات الباطنة والأسنان والعلاج الطبيعي، إلى جانب خصم 60% على التحاليل الطبية، في خطوة تهدف إلى تقديم رعاية صحية ميسرة للمعلمين.

كما شهد نقيب المعلمين حفل تكريم 10 مديرين للمدارس على مستوى النقابة الفرعية بشمال القاهرة، وذلك تقديرًا لما قدموه من جهود متميزة في تطوير العملية التعليمية وتعزيز الأداء الإداري داخل مدارسهم.

وقال خلف الزناتي خلال كلمته: نحن اليوم نكرم من قدموا نموذجًا مشرفًا للعمل المخلص في الميدان التعليمي، لان المعلم هو قلب العملية التعليمية، مضيفاً أن نقابتكم تواصل جهودها لتوفير كل الدعم اللازم لكم، من خدمات صحية واجتماعية ومهنية، لتظلوا دائمًا في مركز اهتمامنا.

وأكد الزناتي، أن افتتاح العيادات يمثل خطوة مهمة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمعلم، الذي لا يكل ولا يمل من العطاء، ويضع جهده وصحته ووقته من أجل رفعة الأمة، مشيراً أن هذه العيادات ليست مجرد حدث إداري أو خطوة خدمية فحسب، بل هي رسالة إنسانية ووطنية، تؤكد أن من يحمل مشعل العلم يستحق الأمان والرعاية، فصحة المعلم تعني صحة المدرسة، وصحة الأجيال، وتشكل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل التعليم والوطن.

وأشار الزناتي إلى أن النقابة تعمل، بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الوطنية، على توسيع مظلة الرعاية الصحية، وتقديم الدعم الاجتماعي والمهني للمعلمين، مؤكدًا أن الارتقاء بالمعلم هو الخطوة الأولى على طريق نهضة التعليم ونهضة الوطن بأسره.

وأوضح ان النقابة ستظل مؤمنة بأن رسالتها لا تكتمل إلا بتعاونكم، فنجاحها هو نـجاح لكل معلم، وإنـجازاتها ثـمرة لوحدة الصف وتماسك المهنة.

وأعرب الزناتي عن خالص الشكر والتقدير إلى ثروت رشاد، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القاهرة، وإلى جميع الزملاء المخلصين من القيادات النقابية، على جهودهم المستمرة، وعملهم المنظم، ومبادراتهم العملية التي تصب جميعها في مصلحة المعلمين.

وأوضح أن نقابة شمال القاهرة أثبتت أن العمل الجماعي، إذا تخلله الإخلاص والانتماء، يصنع أثرًا حقيقيًا يشعر به كل معلم ومعلمة على أرض الواقع، مؤكدا أن جهود النقابة لم تقتصر على تنظيم الفعاليات، بل شملت تطوير الخدمات الطبية، وتنظيم اللقاءات التوعوية، ومتابعة القضايا العاجلة للمعلمين، مما جعل لأعضاء النقابة دورًا بارزًا في خدمة مهنة التعليم وزملائهم.

وشدد نقيب المعلمين على ضرورة الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، ليظل الهدف الأسمى هو رفعة رسالة النقابة وخدمة المعلم، مؤكدًا أن المعلم المكرَّم هو أساس نهضة التعليم وبناء وطن عظيم يستحق كل إخلاص وتفانٍ.

من جانبه، أعرب ثروت رشاد، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القاهرة، عن تقديره العميق للمديرين المكرمين ولجهود جميع أعضاء النقابة، مؤكدًا أن التكريم يأتي تتويجًا لمبادراتهم وعملهم الدؤوب في تطوير العملية التعليمية ودعم المعلمين والطلاب.

وقال "رشاد" إن ما تقوم به النقابة من تنظيم فعاليات، وتطوير الخدمات الطبية، ومتابعة القضايا التعليمية اليومية للزملاء، يعكس التزامنا الراسخ بتقديم كل أشكال الدعم لأعضاء النقابة، ونحن نؤمن بأن نجاح أي مدرسة أو إدارة تعليمية يبدأ بتكاتف جميع العناصر، وأن التميز في الإدارة التعليمية يحتاج إلى روح الفريق والعمل الجماعي.

واختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير والدروع على المديرين المكرمين وسط أجواء من الفخر والاحتفاء بالعطاء المتميز في ميدان التعليم.

خلف الزناتي نقيب المعلمين العيادات الطبية الجديدة النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القاهرة وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

تعاون فرنسي كاثوليكي

بالتعاون مع فرنسا.. إطلاق مشروع الطاقة الشمسية في المدارس الكاثوليكية

الحناوى

في مؤتمر انتخابي حاشد.. «الحناوي»: التزامنا تحسين التعليم والصحة والمعيشة لأهالي دائرتي

معرض ديارنا

التضامن تنظم معرض ديارنا للحرف بمقر ديوان الوزارة في العاصمة الجديدة

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد