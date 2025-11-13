نسخة جديدة .. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2026

مع اقتراب صيف عام 2026، تترقب جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم، التي ستقام للمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتعد هذه النسخة استثنائية في تاريخ المونديال، إذ ستشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 كما كان الحال في النسخ السابقة، وآخرها مونديال قطر 2022.

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن قرعة كأس العالم 2026 ستقام يوم 5 ديسمبر المقبل في مركز كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وسيتم بث مراسم القرعة مباشرة عبر الموقع الرسمي للفيفا، إلى جانب عدد من القنوات العالمية، فيما ستتولى قناة بي إن سبورت الإخبارية نقل الحدث حصريا للجمهور العربي.

16 ملعب في 3 دول مضيفة

تقام مباريات البطولة على 16 ملعبا حديثا موزعة بين الدول الثلاث المستضيفة، بواقع 11 ملعب في الولايات المتحدة، و3 في المكسيك، وملعبين في كندا.

ويأتي هذا التوزيع ضمن خطة فيفا لتوسيع نطاق استضافة البطولة وإشراك قارات مختلفة في تنظيمها.

نظام جديد للبطولة بعد زيادة المنتخبات

مع زيادة عدد المنتخبات إلى 48، سيشهد المونديال نظاما جديدا للتقسيم، حيث سيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 فرق.

ويتأهل إلى الدور الثاني أول وثاني كل مجموعة مباشرة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ليستكمل بذلك دور الـ32 لأول مرة في تاريخ البطولة.

آلية قرعة كأس العالم 2026

سيتم توزيع المنتخبات على أربعة أوعية وفق تصنيفها في تصنيف فيفا العالمي:

الوعاء الأول يضم الدول المضيفة الثلاث (الولايات المتحدة، المكسيك، كندا) إلى جانب أعلى 9 منتخبات في التصنيف.

الأوعية الثانية والثالثة تحتوي على المنتخبات التالية في التصنيف حسب ترتيبها.

الوعاء الرابع يضم المنتخبات الأقل تصنيفها والفائزة بالملحق القاري والأوروبي.

ويشترط الفيفا ألا تضم أي مجموعة أكثر من منتخبين أوروبيين لضمان التوازن الجغرافي والمنافسة العادلة.



المنتخبات المتأهلة حتى الآن

تأهل حتى الآن 28 منتخبا إلى كأس العالم 2026، من بينهم:

إفريقيا مصر، المغرب، تونس، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب أفريقيا، السنغال، وكوت ديفوار.

آسيا اليابان، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، أستراليا، إيران، الأردن، قطر، والسعودية.

أمريكا الجنوبية الأرجنتين، البرازيل، أوروجواي، باراجواي، الإكوادور، وكولومبيا.

أمريكا الشمالية الدول المضيفة الثلاث (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك).

أوقيانوسيا نيوزيلندا

كما بات منتخب إنجلترا أول المتأهلين من القارة الأوروبية.

حضور عربي تاريخي في المونديال

يشهد مونديال 2026 أكبر تمثيل عربي في التاريخ بمشاركة سبعة منتخبات عربية من قارتي آسيا وإفريقيا: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، الأردن، السعودية، وقطر.

ويأتي ذلك بعد أن كان الرقم القياسي السابق في قطر 2022 هو أربعة منتخبات فقط.

وتأهل منتخب مصر بقيادة حسام حسن بعد أداء قوي في التصفيات الإفريقية، حيث تصدر مجموعته دون هزيمة، محققا 8 انتصارات وتعادلين برصيد 26 نقطة، ليؤكد عودته القارية والعالمية بعد غياب طويل.

كما ضمنت منتخبات القارة السمراء الكبرى مثل السنغال والمغرب والجزائر وتونس حضورها، بينما تتنافس منتخبات مثل الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية على بطاقات الملحق الإفريقي.