صدام عربي ناري بين الإمارات والعراق في ملحق تصفيات كأس العالم 2026

يخوض منتخب الإمارات اختبارًا صعبًا ضد العراق، اليوم الخميس، في ذهاب الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى الملحق العالمي لحجز بطاقة في كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة الإمارات والعراق في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “محمد بن زايد” في العاصمة الإماراتية “أبو ظبي”.

الإمارات ضد العراق



وسيقاتل المنتخبان بكل ما يملكانه من إمكانات للالتحاق بركب المنتخبات الآسيوية الثمانية التي ضمنت تأهلها إلى كأس العالم وهي: أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، جمهورية كوريا، قطر، السعودية، وأوزبكستان.

وكان الإمارات والعراق قد بلغا هذه المرحلة بعد أن أنهيا المرحلة السابقة من الملحق الآسيوي في المركز الثاني في أكتوبر الماضي.

وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 18 نوفمبر الجاري، على ستاد البصرة الدولي في البصرة، لحسم المتأهل إلى الملحق العالمي.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

