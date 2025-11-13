قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 45 مكرر (ج)، بتاريخ 11 فبراير قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 73 بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن سالم محمد علي سالم لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

ونص القرار الصادر على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن سالم محمد علي سالم من مواليد القاهرة وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارًا (رقم 72) بإسقاط الجنسية عن ساهر محمد حسن عوض في 6 نوفمبر الجاري، من مواليد إسرائيل بتاريخ 4 يوليو 2001، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون إذن سابق، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.