البحرين: موقفنا ثابت من دعم القضية الفلسطينية ولا بديل عن حل الدولتين

أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس وزراء البحرين، أكد على دعم مملكة البحرين الثابت والراسخ للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.



وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، خلال كلمته اليوم في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الحرب الإسرائيلية حولت قطاع لمنطقة غير صالحة للعيش ولم يسلم منها البشر والحجر، لافتا إلى أننا أمام انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي وهو ما يؤكد على حتمية التضامن لإعادة إعمار القطاع وبنيته التحتيه ومنشاته الصحية والتعليمية.



وطالب بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والعمل الجاد لوقف تلك الحرب على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات له.

وأشار أن هذه الأوضاع تزيد من أهمية القمة العريية ٣٣ التي سوف تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، في شهر مايو المقبل، بجانب بحث العمل لعودة الآمن والاستقرار للمنطقة.