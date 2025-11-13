السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب الرياضية.

و أكد الرئيس خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة، أن الرياضة جزء لا يتجزأ من التنمية البشرية، وأن الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي.

واستعرض وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير البرامج الرياضية التي استفاد منها عشرات الملايين من الشباب في الفترة من 2018 إلى 2025، مؤكدًا أن هذه البرامج تساهم في بناء جيل رياضي قادر على المنافسة دوليًا.

منظومة الشباب والرياضة في مصر تشهد نقلة نوعية

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع، أن مصر تشهد نقلة نوعية في تطوير المنظومة الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير هذه المنظومة،مشيرا إلي أن الاستثمارات في مراكز الشباب والرياضة تساهم في تطوير المهارات البدنية والذهنية للشباب.

وقد تم استعراض التطورات التي شهدتها مراكز الشباب في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنشاء مدن رياضية ومعسكرات للشباب في إطار مشروع "حياة كريمة".