وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى

الدكتور باسم كليلة، رئيس الجهة المنظمة للمعرض
الدكتور باسم كليلة، رئيس الجهة المنظمة للمعرض
ولاء عبد الكريم

انطلاق النسخة الـ18 من معرض عقارات النيل – من دبي، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2025، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وبمشاركة أكثر من 24 من كبرى شركات التطوير العقاري المصرية.

ويُعد هذا الحدث ختامًا لسلسلة ناجحة من معارض «عقارات النيل» التي نُظمت خلال عام 2025 في المملكة العربية السعودية وقطر، وحققت نجاحًا واسعًا، لتعود النسخة الحالية إلى دبي بعد غياب استمر خمس سنوات، مؤكدة مكانة المعرض كأبرز منصة لتسويق وتصدير العقار المصري في الخارج.

وأكد الدكتور باسم كليلة،  رئيس الجهة المنظمة للمعرض  أن النسخة الـ18 من المعرض تحمل أهمية خاصة كونها تمثل عودة قوية إلى دبي في وقت يشهد فيه سوق العقارات الإماراتي انتعاشًا متزايدًا.

وأضاف أن دراسات السوق التي أجرتها الشركة أظهرت ارتفاع الطلب على العقارات المصرية داخل الإمارات، خصوصًا في العاصمة الإدارية الجديدة، والساحل الشمالي، والعين السخنة، والشيخ زايد الجديدة.

وأوضح كليلة أن المعرض سيشهد مشاركة صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء المصري، في خطوة تؤكد دعم الدولة لملف تصدير العقار كأحد محركات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الشركات المشاركة أعدت عروضًا حصرية ومخططات تسويقية مرنة تستهدف عملاء دبي من المصريين والمستثمرين من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن معرض «عقارات النيل» منذ انطلاقه عام 2017 أصبح المنصة العقارية المصرية الأولى خارج البلاد، وساهم في دعم الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية واكتساب شرائح جديدة من العملاء.

واختتم الدكتور باسم كليلة تصريحاته قائلًا: "معرض عقارات النيل لم يعد مجرد حدث تسويقي، بل أصبح منصة للثقة والمصداقية بين المطورين والعملاء في الخارج، ونقطة التقاء تجمع بين الجودة في التنظيم واحترافية العرض، ليعكس الصورة الحقيقية للتطور الكبير الذي يشهده قطاع العقارات في مصر."

