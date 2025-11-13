انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى

انطلاق النسخة الـ18 من معرض عقارات النيل – من دبي، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2025، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وبمشاركة أكثر من 24 من كبرى شركات التطوير العقاري المصرية.

ويُعد هذا الحدث ختامًا لسلسلة ناجحة من معارض «عقارات النيل» التي نُظمت خلال عام 2025 في المملكة العربية السعودية وقطر، وحققت نجاحًا واسعًا، لتعود النسخة الحالية إلى دبي بعد غياب استمر خمس سنوات، مؤكدة مكانة المعرض كأبرز منصة لتسويق وتصدير العقار المصري في الخارج.

وأكد الدكتور باسم كليلة، رئيس الجهة المنظمة للمعرض أن النسخة الـ18 من المعرض تحمل أهمية خاصة كونها تمثل عودة قوية إلى دبي في وقت يشهد فيه سوق العقارات الإماراتي انتعاشًا متزايدًا.

وأضاف أن دراسات السوق التي أجرتها الشركة أظهرت ارتفاع الطلب على العقارات المصرية داخل الإمارات، خصوصًا في العاصمة الإدارية الجديدة، والساحل الشمالي، والعين السخنة، والشيخ زايد الجديدة.

وأوضح كليلة أن المعرض سيشهد مشاركة صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء المصري، في خطوة تؤكد دعم الدولة لملف تصدير العقار كأحد محركات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الشركات المشاركة أعدت عروضًا حصرية ومخططات تسويقية مرنة تستهدف عملاء دبي من المصريين والمستثمرين من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن معرض «عقارات النيل» منذ انطلاقه عام 2017 أصبح المنصة العقارية المصرية الأولى خارج البلاد، وساهم في دعم الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية واكتساب شرائح جديدة من العملاء.

واختتم الدكتور باسم كليلة تصريحاته قائلًا: "معرض عقارات النيل لم يعد مجرد حدث تسويقي، بل أصبح منصة للثقة والمصداقية بين المطورين والعملاء في الخارج، ونقطة التقاء تجمع بين الجودة في التنظيم واحترافية العرض، ليعكس الصورة الحقيقية للتطور الكبير الذي يشهده قطاع العقارات في مصر."