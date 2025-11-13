قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
صلاة الاستسقاء .. اعرف كيفيتها ودعاءها وفضلها
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
أخبار البلد

مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
كتب محمود مطاوع

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية، بمنطقة درب اللبانة، بين صندوق التنمية الحضرية، ومؤسسة عزة فهمي بحديقة تلال الفسطاط، بحي مصر القديمة.

ثم يعقب ذلك حضوره حفل افتتاح أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة "مهرجان الفسطاط الشتوي"، حيث يحيي الحفل الموسيقار الكبير "عمر خيرت".


وكان قد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، حول ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي لعام ٢٠٢٥، الذي تحتضنه حديقة تلال الفسطاط، الجمعة المقبلة.

وثمن رئيس الوزراء فكرة إقامة مهرجان شتوي بحديقة تلال الفسطاط، مؤكداً أنها تأتي اتصالاً بأحد أهم أهداف هذا المشروع، وهو الترويج لهذا الموقع كوجهة ترفيهية وسياحية مميزة، في قلب القاهرة، ذات طبيعة ساحرة، وتطل على العديد من المقاصد التاريخية والأثرية.

بدوره، أشار المهندس خالد صديق إلى أن مشروع حديقة تلال الفسطاط جاء ضمن رؤية لإعادة الواجهة الحضرية للقاهرة، من خلال إضافة مساحات خضراء لقلب القاهرة على مساحة ما يقرب من ٥٠٠ فدان، بمنطقة مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، حيث تعد "تلال الفسطاط" ضمن الحدائق الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وتتضمن العديد من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور، فضلا عن العديد من الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والتجارية، والخدمات الفندقية، والمسارح المكشوفة، بالاضافة الى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يتكامل بفكرة إقامة أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة، على غرار مهرجان مدينة العلمين الجديدة الذي يقام خلال موسم الصيف ويجذب جمهورا واسعا.

وأوضح المهندس خالد صديق أن صندوق التنمية الحضرية يدشن مهرجان الفسطاط الشتوي ٢٠٢٥، الذي تقام فعالياته تحت شعار "الفسطاط رجعت تاني"، من مسرح الأرينا، بحديقة تلال الفسطاط، كخطوة نحو إحياء التراث في هذا الموقع الساحر، استكمالا لاحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث ينطلق المهرجان بداية من ١٤ نوفمبر الجاري حتى ٥ ديسمبر القادم، ويشهد تنظيم حفلات يحييها أكبر النجوم المصريين، وستكون أول حفلة لانطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي أمسية يحييها الموسيقار الكبير عمر خيرت يوم الجمعة الموافق ١٤ نوفمبر، ثم تقام حفلات أخرى بمشاركة الفنانة آمال ماهر، والفنان تامر عاشور، والفنان أحمد سعد، والفنان مروان موسى، والعديد من النجوم الآخرين.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدرسة للحرف اليدوية الفسطاط مهرجان الفسطاط الشتوي

