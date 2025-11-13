مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية، بمنطقة درب اللبانة، بين صندوق التنمية الحضرية، ومؤسسة عزة فهمي بحديقة تلال الفسطاط، بحي مصر القديمة.

ثم يعقب ذلك حضوره حفل افتتاح أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة "مهرجان الفسطاط الشتوي"، حيث يحيي الحفل الموسيقار الكبير "عمر خيرت".



وكان قد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، حول ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي لعام ٢٠٢٥، الذي تحتضنه حديقة تلال الفسطاط، الجمعة المقبلة.

وثمن رئيس الوزراء فكرة إقامة مهرجان شتوي بحديقة تلال الفسطاط، مؤكداً أنها تأتي اتصالاً بأحد أهم أهداف هذا المشروع، وهو الترويج لهذا الموقع كوجهة ترفيهية وسياحية مميزة، في قلب القاهرة، ذات طبيعة ساحرة، وتطل على العديد من المقاصد التاريخية والأثرية.

بدوره، أشار المهندس خالد صديق إلى أن مشروع حديقة تلال الفسطاط جاء ضمن رؤية لإعادة الواجهة الحضرية للقاهرة، من خلال إضافة مساحات خضراء لقلب القاهرة على مساحة ما يقرب من ٥٠٠ فدان، بمنطقة مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، حيث تعد "تلال الفسطاط" ضمن الحدائق الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وتتضمن العديد من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور، فضلا عن العديد من الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والتجارية، والخدمات الفندقية، والمسارح المكشوفة، بالاضافة الى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يتكامل بفكرة إقامة أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة، على غرار مهرجان مدينة العلمين الجديدة الذي يقام خلال موسم الصيف ويجذب جمهورا واسعا.

وأوضح المهندس خالد صديق أن صندوق التنمية الحضرية يدشن مهرجان الفسطاط الشتوي ٢٠٢٥، الذي تقام فعالياته تحت شعار "الفسطاط رجعت تاني"، من مسرح الأرينا، بحديقة تلال الفسطاط، كخطوة نحو إحياء التراث في هذا الموقع الساحر، استكمالا لاحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث ينطلق المهرجان بداية من ١٤ نوفمبر الجاري حتى ٥ ديسمبر القادم، ويشهد تنظيم حفلات يحييها أكبر النجوم المصريين، وستكون أول حفلة لانطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي أمسية يحييها الموسيقار الكبير عمر خيرت يوم الجمعة الموافق ١٤ نوفمبر، ثم تقام حفلات أخرى بمشاركة الفنانة آمال ماهر، والفنان تامر عاشور، والفنان أحمد سعد، والفنان مروان موسى، والعديد من النجوم الآخرين.