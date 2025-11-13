قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شبابنا أهم.. ندوة توعوية نظمتها مديرية الأوقاف بأسيوط لطلاب مدرسة الشهيد محمد علي مكارم

شبابنا أهم .. ندوة توعوية نظمتها مديرية الاوقاف بأسيوط لطلاب مدرسة الشهيد محمد علي مكارم
شبابنا أهم .. ندوة توعوية نظمتها مديرية الاوقاف بأسيوط لطلاب مدرسة الشهيد محمد علي مكارم
إيهاب عمر

نظمت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الخميس، ندوة دعوية وتوعوية متميزة تحت عنوان (شبابنا أهم)، وذلك بمدرسة الشهيد محمد علي مكارم بمركز القوصية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وبإشراف الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية، ومتابعة الشيخ أحمد كمال علي رئيس قسم الإرشاد الديني ونشر الدعوة.

مكانة الشباب في بناء الأوطان


ألقى الندوة الشيخ محمد صلاح عبد المجيد، أحد أئمة إدارة أوقاف القوصية، الذي تناول في حديثه مكانة الشباب في بناء الأوطان، مؤكدًا أن الشباب هم عماد النهضة وسواعد المستقبل، وأن الاستثمار الحقيقي للأمم لا يكون في المال أو الموارد، وإنما في العقول النيرة والقلوب المخلصة التي تحمل همَّ الوطن وتعمل لرفعته.

الانحرافات الفكرية والسلوكية مسؤولية مشتركة

كما أوضح أن الإسلام أولى الشباب عنايةً خاصة، فالشباب كانوا قادة الدعوة في صدر الإسلام، وضربوا أروع الأمثلة في الإيمان والتضحية والعطاء، مشيرًا إلى أن الحفاظ على عقول الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمسجد.

وتطرقت الندوة إلى أهمية التمسك بالقيم الأخلاقية والدينية، والابتعاد عن مظاهر العنف واللامبالاة، مع التأكيد على ضرورة استثمار طاقات الشباب في مجالات العلم والعمل والتطوع وخدمة المجتمع.

وقد لاقت الندوة تفاعلًا كبيرًا من طلاب المدرسة ومعلميها، الذين أثنوا على أسلوب العرض المتميز، وما حملته الكلمات من توجيهات بنّاءة تعزز الانتماء الوطني وتنشر الوعي الديني والفكري الصحيح.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من البرامج الدعوية والتثقيفية التي تنفذها مديرية أوقاف أسيوط في مختلف الإدارات، بهدف غرس القيم الإيمانية في نفوس الشباب، وتحقيق التواصل البنّاء بين الأئمة والمؤسسات التعليمية، وتحصين النشء من الفكر المنحرف، تنفيذًا لتوجهات وزارة الأوقاف في بناء الإنسان المصري بناءً متكاملًا.

مديرية أوقاف أسيوط ندوة دعوية شبابنا أهم مدرسة الشهيد محمد علي مكارم مركز القوصية وزير الأوقاف

