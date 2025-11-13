قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواصل دعمه بقوة للشباب والرياضيين في مختلف المجالات.

وأوضح صبحي في تصريح خاص لـ صدى البلد : الرئيس السيسي حريص دائما على دعم ومساندة شباب مصر والرياضيين وتم استعراض كافة الملفات الخاصة بالشباب والرياضة.


وأضاف الوزير : الرئيس يولي اهتماما شديد وضروريا بالشباب بنشر الثقافة الرياضية في مختلف اللعبات ويعمل على الارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى التطورات الكبيرة في منظومتي الشباب والرياضة خلا ل الفترة من 2018 وحتى 2025 حيث استفاد من برامج النشئ حوالي 24 مليونا .

وأكمل : بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.34% وبلغ العائد الاستثماري بالمشاركة مع القطع الخاص في مجال الشباب ورياضة 34 مليار جنيه

وأردف : الرئيس يدعم بقوة ملف الشباب والرياضة وطالب بضمان تحقيق عائد استثماري في رأس المال البشري للمساهمة في التطوير وتحقيق التنمية والتنشئة المتاكاملة والصحية للشباب والنشء بجانب الحافظ على الصحة العامة للمصريين من خلال ممارسة الرياضة

خلال الاجتماع مُناقشة عددٍ من الموضوعات المُتعلقة بالمنظومتين الشبابية والرياضية في مصر، حيث استعرض السيد وزير الشباب والرياضة جهود وبرامج رعاية وتنمية النشء والشباب والرياضة، مُشيراً في هذا الصدد إلى أنه في الفترة من عام ٢٠١٨ حتى عام ٢٠٢٥ تم تنفيذ ٥٣٢ برنامج ونشاط للتنشئة استفادة منها حوالي ٢٤ مليوناً من النشء، و١١٥٠ برنامج ونشاط للشباب استفادة منهم ٧٠ مليون شاب وفتاة، و٩٢٨ برنامج ونشاط رياضي استفادة منها ١٩ مليوناً من الشباب والرياضيين. وفي ذات السياق، استعرض السيد الوزير المنهجية المُتكاملة لتنمية النشء والشباب والتطوير الرياضي في مصر من خلال الاتحادات الرياضية والشبابية، والمدن والمعسكرات الشبابية، والأندية الرياضية وغيرها من الأندية الأخرى، ومراكز الابتكار الشبابي، ومراكز التنمية الشبابية ومراكز الشباب.


تناول كذلك الجهود المبذولة لتطوير مراكز الشباب لخدمة الشباب في كافة المجالات الرياضية وغيرها، بما في ذلك التمكين الرياضي والمجتمعي والوعي الصحي والاقتصادي والثقافي والعلمي والرقمي والسياسي، فضلاً عن خدمة المجتمع والتنمية البشرية. وأشار السيد الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار دفع منظومة الشباب والرياضة في مصر قدماً، وذلك بالتعاون والمُشاركة مع القطاع الخاص، مُوضحاً في هذا الصدد أن مُساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت ١.٣٤٪؜، كما بلغ عائد الطرح الاستثماري بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال الشباب والرياضة ٣٤ مليار جنيه في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٥، وبلغ عدد شركات الخدمات الرياضية القائمة ٥٤٨ شركة.


كما تطرق السيد الدكتور أشرف صبحي إلى الجهود المبذولة لتطوير مراكز الطب الرياضي القائمة، والإنشاءات الشبابية والرياضية، موضحاً في هذا الخصوص أنه تم في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٥ إقامة ١٠٢٨ مركز شباب في إطار مشروع حياة كريمة، واستعرض في هذا الصدد تطورات إنشاء مراكز التنمية الشبابية، والمدن الشبابية، وتطوير الملاعب، وإنشاء الأندية بالمحافظات المختلفة. ونوه إلى تطورات المشروع القومي للمعسكرات بالمحافظات المختلفة الذي يهدف إلى تنفيذ برامج متكاملة لتنمية النشء والشباب وتسهيل الأنشطة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة، وبناء الإنسان، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تلك البرامج تستهدف الطبقات الاجتماعية المختلفة، والمدارس الأجنبية والدولية وأعضاء الأندية الرياضية.

