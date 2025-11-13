مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا

أكد د بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن مؤتمر إعادة إعمار غزة يتطلب تقديم الدعم الفاعل والمستدام، مشيرًا إلى أن تعهدات واضحة من المجتمع الدولي ستضمن البدء الفوري في مشروعات التعافي والبناء.

وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بمساندة جهود الأمم المتحدة في دعم التنمية المستدامة بالشرق الأوسط

صرح الوزير بأن مصر تلتزم بشكل كامل بتقديم الدعم للأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، حيث تُعد المنطقة بحاجة ماسة إلى شراكات قوية لدعم التنمية على المدى الطويل.

وزير الخارجية يؤكد دور مصر كشريك رئيسي في تعزيز التعاون بين الدول النامية

أوضح الوزير أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون بين الدول النامية، مع التركيز على تبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.