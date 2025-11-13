عمر خيرت يفتتح "مهرجان الفسطاط الشتوي" 2025 في حديقة تلال الفسطاط



يدشّن صندوق التنمية الحضرية "مهرجان الفسطاط الشتوي 2025" في حديقة تلال الفسطاط، استكمالاً لاحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير.

تنطلق فعاليات المهرجان غدا الجمعة في 14 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، حيث يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت أولى الأمسيات في 14 نوفمبر، تليها حفلات لنجوم كبار مثل آمال ماهر، وتامر عاشور، وأحمد سعد، وغيرهم، في خطوة لإحياء التراث في هذا الموقع التاريخي الساحر.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الجمعة، بحديقة تلال الفسطاط في حي مصر القديمة، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية بمنطقة درب اللبانة، بين صندوق التنمية الحضرية ومؤسسة عزة فهمي، وذلك في إطار دعم الدولة لإحياء التراث والحرف التقليدية وتوفير فرص تدريب وتشغيل للشباب.

مهرجان الفسطاط الشتوي

ويعقب مراسم التوقيع حضور رئيس الوزراء حفل افتتاح أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة "مهرجان الفسطاط الشتوي"، الذي يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية والترويج للمناطق التاريخية والأثرية بالقاهرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريراً من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، حول ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي لعام ٢٠٢٥، الذي تحتضنه حديقة تلال الفسطاط، الجمعة المقبلة.

وثمن رئيس الوزراء فكرة إقامة مهرجان شتوي بحديقة تلال الفسطاط، مؤكداً أنها تأتي اتصالاً بأحد أهم أهداف هذا المشروع، وهو الترويج لهذا الموقع كوجهة ترفيهية وسياحية مميزة، في قلب القاهرة، ذات طبيعة ساحرة، وتطل على العديد من المقاصد التاريخية والأثرية.

بدوره، أشار المهندس خالد صديق إلى أن مشروع حديقة تلال الفسطاط جاء ضمن رؤية لإعادة الواجهة الحضرية للقاهرة، من خلال إضافة مساحات خضراء لقلب القاهرة على مساحة ما يقرب من ٥٠٠ فدان، بمنطقة مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، حيث تعد "تلال الفسطاط" ضمن الحدائق الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وتتضمن العديد من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور، فضلا عن العديد من الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والتجارية، والخدمات الفندقية، والمسارح المكشوفة، بالاضافة الى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يتكامل بفكرة إقامة أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة، على غرار مهرجان مدينة العلمين الجديدة الذي يقام خلال موسم الصيف ويجذب جمهورا واسعا.