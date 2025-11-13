قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمر خيرت يفتتح "مهرجان الفسطاط الشتوي" 2025 في حديقة تلال الفسطاط

عمر خيرت
عمر خيرت
كتب محمود مطاوع


يدشّن صندوق التنمية الحضرية "مهرجان الفسطاط الشتوي 2025" في حديقة تلال الفسطاط، استكمالاً لاحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير. 

تنطلق فعاليات المهرجان غدا الجمعة في 14 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، حيث يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت أولى الأمسيات في 14 نوفمبر، تليها حفلات لنجوم كبار مثل آمال ماهر، وتامر عاشور، وأحمد سعد، وغيرهم، في خطوة لإحياء التراث في هذا الموقع التاريخي الساحر.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الجمعة، بحديقة تلال الفسطاط في حي مصر القديمة، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية بمنطقة درب اللبانة، بين صندوق التنمية الحضرية ومؤسسة عزة فهمي، وذلك في إطار دعم الدولة لإحياء التراث والحرف التقليدية وتوفير فرص تدريب وتشغيل للشباب.

مهرجان الفسطاط الشتوي

ويعقب مراسم التوقيع حضور رئيس الوزراء حفل افتتاح أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة "مهرجان الفسطاط الشتوي"، الذي يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية والترويج للمناطق التاريخية والأثرية بالقاهرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريراً من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، حول ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي لعام ٢٠٢٥، الذي تحتضنه حديقة تلال الفسطاط، الجمعة المقبلة.

وثمن رئيس الوزراء فكرة إقامة مهرجان شتوي بحديقة تلال الفسطاط، مؤكداً أنها تأتي اتصالاً بأحد أهم أهداف هذا المشروع، وهو الترويج لهذا الموقع كوجهة ترفيهية وسياحية مميزة، في قلب القاهرة، ذات طبيعة ساحرة، وتطل على العديد من المقاصد التاريخية والأثرية.

بدوره، أشار المهندس خالد صديق إلى أن مشروع حديقة تلال الفسطاط جاء ضمن رؤية لإعادة الواجهة الحضرية للقاهرة، من خلال إضافة مساحات خضراء لقلب القاهرة على مساحة ما يقرب من ٥٠٠ فدان، بمنطقة مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، حيث تعد "تلال الفسطاط" ضمن الحدائق الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وتتضمن العديد من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور، فضلا عن العديد من الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والتجارية، والخدمات الفندقية، والمسارح المكشوفة، بالاضافة الى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يتكامل بفكرة إقامة أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة، على غرار مهرجان مدينة العلمين الجديدة الذي يقام خلال موسم الصيف ويجذب جمهورا واسعا.

عمر خيرت حديقة تلال الفسطاط مهرجان الفسطاط الشتوي 2025 صندوق التنمية الحضرية المهرجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

زيزو

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

ترشيحاتنا

خالد مرتجي

مرتجى يتقدم ببلاغ للنائب العام

شوبير

صراع بين الأهلي والزمالك لضم مدافع بتروجيت.. شوبير يكشف التفاصيل

محمد ابو جبل

محمد أبو جبل: لم أعترض علي عدم وجودي في قائمة المنتخب المصري

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد