تخصصه بتروكيماويات .. تفاصيل جديدة بواقعة مقتـ.ل مهندس بالإسكندرية

كشفت نقابة المهندسين بالإسكندرية أن المجني عليه في واقعة القــ..ــتل بكرموز خريج كلية الهندسة جامعة فاروس وتخصصه هندسة بتروكيماويات وليس كما يتداول أنه مهندس كيمياء نوورية.

وأشارت النقابة أن المهندس الضحية مقيد بشعبة كيمياء ونووية ويعمل بإحدى توكيلات السيارات بالإسكندرية.

وذكرت أن المهندس المجني عليه هو المهندس عبدالله أحمد الحمصاني ، خريج قسم البتروكيماويات بجامعة فاروس و المقيد بشعبة كيمياء و نووية بالنقابة هي الشعبة المدمجة و التي تضم تخصصات كيمياء أو نووية ، بينما تخصص البتروكيماويات هو أحد تخصصات الهندسة الكيميائية فقط.

وقدم مجلس نقابة المهندسين بالاسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي خالص التعازي في وفاة المهندس الذي تم قتــ..ــله في الحادث الالــ..ــيم بمنطقة كرموز على يد مجهول بعدما أفــ..ــرغ في جسده عدة طلــ..ــقات نــ..ــارية.

وأشار المهندس محمد سعيد عضو مجلس النقابة و رئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام إلى أن النقابة و على رأسها رئيس النقابة الدكتور هشام سعودي قد قامت بتواصلها مع أسرة المهندس لتقديم واجب العزاء و تقديم الدعم اللازم ، ومع متابعتها للموقف القانوني وانتظار التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة تمت بدافع الانتقام الشخصي، حيث لم يتم العثور على أي آثار لمحاولة سرقة أو مشاجرة.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم بعد فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الجريمة، والتي التقطت مشاهد واضحة لسيارة الجاني أثناء هروبه، وتم تتبعها حتى جرى ضبطه في أحد الأماكن القريبة من نطاق الحادث، وجارٍ استجوابه لمعرفة ملابسات ودوافع الجريمة.

وقد باشرت النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة مقتل مهندس بمنطقة كرموز بـ13 رصاصة وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما أمرت بسرعة استكمال التحريات حول الواقعة.