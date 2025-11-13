قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو

النجم حسين فهمي
أوركيد سامي

أعرب الفنان الكبير حسين فهمي عن رفضه لفكرة تلوين الأفلام القديمة، مؤكدًا أن الأعمال التي صُنعت بالأبيض والأسود تمتلك سحرها وخصوصيتها التي لا يجب المساس بها. 

وقال “فهمي” خلال ندوة ترميم الأفلام الكلاسيكية المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "أنا ضد تلوين الأفلام القديمة، لأن الأبيض والأسود جزء من روح الفيلم وزمنه، واللون مش مجرد إضافة تقنية، هو جزء من الحالة الفنية اللي اتصورت بيها الأعمال دي".

وأضاف أن الحفاظ على هوية الأفلام القديمة أهم من محاولة تجميلها بصريًا، مشيرًا إلى أن عمليات الترميم يجب أن تركز على تحسين جودة الصورة والصوت دون تغيير الشكل الفني الأصلي للعمل.

وشهدت الندوة حضور عدد من صُنّاع السينما والنقاد، الذين ناقشوا أهمية مشاريع ترميم الأفلام كجزء من الحفاظ على التراث السينمائي المصري والعربي للأجيال القادمة.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/Xmac162nqu4

اخبار الفن نجوم الفن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

