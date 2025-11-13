النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز

باشرت النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة مقتل مهندس بمنطقة كرموز بـ13 رصاصة وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما أمرت بسرعة استكمال التحريات حول الواقعة.

كشفت نقابة المهندسين أن المجــ ــني عليه في واقعة القــ..ــتل بكرموز تخصصه هندسة بتروكيماويات ومقيد بشعبة كيمياء ونووية ويعمل بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية.

وكشفت نقابة المهندسين أن المهندس كان يعمل بإحدى وكالات السيارات بالإسكندرية، والمهندس المجني عليه هو المهندس عبدالله أحمد الحمصاني ، خريج قسم البتروكيماويات بجامعة فاروس والمقيد بشعبة كيمياء نووية بالنقابة هي الشعبة المدمجة والتي تضم تخصصات كيمياء نووية، بينما تخصص البتروكيماويات هو أحد تخصصات الهندسة الكيميائية فقط.

قدم مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد هشام سعودي خالص التعازي في وفاة المهندس الذي تم قتله في الحادث الأليم بمنطقة كرموز على يد مجهول بعدما أُفرِغ في جسده ١٣ طلقة نارية.

وأشار المهندس محمد سعيد عضو مجلس النقابة و رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام إلى أن النقابة وعلى رأسها رئيس النقابة الدكتور هشام سعودي قد قامت بتواصلها مع أسرة المهندس لتقديم واجب العزاء و تقديم الدعم اللازم، ومع متابعتها للموقف القانوني وانتظار التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة تمت بدافع الانتقام الشخصي، حيث لم يتم العثور على أي آثار لمحاولة سرقة أو مشاجرة.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم بعد فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الجريمة، والتي التقطت مشاهد واضحة لسيارة الجاني أثناء هروبه، وتم تتبعها حتى جرى ضبطه في أحد الأماكن القريبة من نطاق الحادث، وجارٍ استجوابه لمعرفة ملابسات ودوافع الجريمة.