قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

باشرت النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة مقتل مهندس بمنطقة كرموز بـ13 رصاصة وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما أمرت بسرعة استكمال التحريات حول الواقعة.

كشفت نقابة المهندسين أن المجــ ــني عليه في واقعة القــ..ــتل بكرموز تخصصه هندسة بتروكيماويات ومقيد بشعبة كيمياء ونووية ويعمل بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية.

وكشفت نقابة المهندسين  أن المهندس كان يعمل بإحدى وكالات السيارات بالإسكندرية، والمهندس المجني عليه هو المهندس عبدالله أحمد الحمصاني ، خريج قسم البتروكيماويات بجامعة فاروس والمقيد بشعبة كيمياء نووية بالنقابة هي الشعبة المدمجة والتي تضم تخصصات كيمياء نووية، بينما تخصص البتروكيماويات هو أحد تخصصات الهندسة الكيميائية فقط.

قدم مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد هشام سعودي خالص التعازي في وفاة المهندس الذي تم قتله في الحادث الأليم بمنطقة كرموز على يد مجهول بعدما أُفرِغ في جسده ١٣ طلقة نارية.

وأشار المهندس محمد سعيد عضو مجلس النقابة و رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام إلى أن النقابة وعلى رأسها رئيس النقابة الدكتور هشام سعودي قد قامت بتواصلها مع أسرة المهندس لتقديم واجب العزاء و تقديم الدعم اللازم، ومع متابعتها للموقف القانوني وانتظار التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة تمت بدافع الانتقام الشخصي، حيث لم يتم العثور على أي آثار لمحاولة سرقة أو مشاجرة.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم بعد فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الجريمة، والتي التقطت مشاهد واضحة لسيارة الجاني أثناء هروبه، وتم تتبعها حتى جرى ضبطه في أحد الأماكن القريبة من نطاق الحادث، وجارٍ استجوابه لمعرفة ملابسات ودوافع الجريمة.

الاسكندرية مهندس كيمياء النيابة قتل النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

ميدو

ميدو يكشف عن أفضل 3 لاعبيين وسط دفاعي في تاريخ الكرة المصرية

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

رجال يد الأهلي

‏‎مران بدني في الجيم لـ رجال يد الأهلي

الرماية

مدير البطولة: الأرقام القياسية دليل على أن ميادين الرماية في مصر مطابقة لأعلى المواصفات العالمية

التايكوندو

منتخب سيدات التايكوندو يطير إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في بطولة العالم المصنفة G4

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد