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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين والإمارات تبحثان الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب في قطاع غزة

ارشيفي
ارشيفي

بحث وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وزيادة التنسيق والتشاور على كافة المستويات لما من شأنه خدمة مصالح البلدين وأهدافهما المشتركة.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية؛ فقد ناقش الجانبان أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، والحرب في قطاع غزة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، والمساعي الهادفة إلى إحلال السلم والأمن والاستقرار الاقليمي.

وناقش الجانبان التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين في 16 مايو المقبل، وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماع قادة الدول العربية، لما من شأنه تحقيق أهداف العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الأمة العربية.

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