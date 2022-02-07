"شفان حكيم آغا" يكشف تفاصيل أول فيلم عن "معاناة أطفال الشوارع"

كشف المخرج شفان حكيم آغا، عن تفاصيل أول فيلم عن معاناة أطفال الشوارع في الوطن العربي بإنتاج مصري عراقي مشترك.

وقال المخرج شفان حكيم آغا : "تظل ظاهرة أطفال الشوارع هى الأكثر اهتماما، وانتبهت السينما والفن بشكل عام، إلى هذه الظاهرة وما يرتبط بها من تسول وبطالة ورذيلة، كما تطرقت إلى عالم الإصلاحيات بكل سلبياته، والأسباب التي تغذي تيار التشرد والإجرام".

أضاف آغا، أنه جاري اختيار أبطال الفيلم والذي تدور قصته حول مجموعة من الأطفال الأيتام ومعدومي النسب والذين يعانون من التشرد؛ ويواجهون خلال أحداث الفيلم مجموعة من المواقف الصعبة والأحداث المؤسفة، الأمر الذي وصل إلى وفاة بعضهم نتيجة تعرضهم إلى أعمال عنف بالإضافة إلى حوادث التنمر.

وأشار المخرج شفان حكيم آغا، إلى أن الفيلم يقدم في نهايته حلول لكيفية التعامل مع ملف أطفال الشوارع باعتباره أحد الملفات الشائكة بالوطن العربي.

اختتم شفان حكيم آغا يسلط الفيلم الضوء على دور مؤسسات الدول للحد من انتشار هذه المشكلة.