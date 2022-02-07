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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احمد حسن كوكا يدعم لاعبى المنتخب.. الدموع هتبقى دموع فرحة بتأهلنا لكأس العالم

صدى البلد

حرص احمد حسن كوكا ، على دعم لاعبى منتخب مصر عقب خسارة لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح ، ووجهوا الشكر لهم على ادائهم البطولى فى كاس الامم الافريقية . 

 

وكتب احمد حسن “ منتخب كله رجاله و بطوله في ظروف صعبه و كميه الإصابات و نكمل ونوصل للنهائي بالرجوله والاداء ده والله لازم ترفعو راسكم و ان شاء الله الدموع دلوقتي هتبقي دموع فرحه بتأهلنا لكأس العالم في شهر 3. #مصر #منتخب_مصر ”.

 

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رسالة هامة إلى لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم  بعد خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا.

منتخب مصر، خسر نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح، بعد التعادل خلال اللقاء سلبيا.

وقال أشرف صبحي للاعبين في غرفة الملابس بعد المباراة: "بطولة وانتهت، أمامنا مباراتين (تصفيات كأس العالم) ولا يمكن أن نترك حقنا. أكرر، لن نترك حقنا. الأمر لم ينته، وإن شاء الله سنكون أقوى".

وأضاف: "من البداية كنا نريد إظهار أفضل ما لدينا فقط، ومع ذلك خضنا ثلاثة نهائيات أمام كوت ديفوار، والمغرب، والكاميرون. لا أحد قدم نفس الأداء وهذا الطريق الصعب غيركم".

وزير الرياضة أتم: "ما حدث لن يكسرنا.. سنحزن، لكن سنقوم ونعود أقوى. أمامنا تصفيات كأس العالم، والآن نحن نمتلك منتخب نفتخر به".

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال مجددا في منتصف شهر مارس المقبل، في مباراتين ذهابا وإيابا بالمرحلة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا لـ كأس العالم 2022.
 

منتخب مصر مصر أشرف صبحي كأس العالم كأس الأمم الافريقية

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