إنقاذ الطريق الإقليمي بالقليوبية من كارثة محققة عقب انقلاب سيارة "مواد ملتهبة"

شهد الطريق الإقليمي فى القليوبية، انقلاب سيارة محملة بمواد ملتهبة بالقرب من كرتة الصنافين اتجاه الشرقية، وجارى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية بانقلاب سيارة نقل محملة مواد ملتهبة أعلى الطريق الاقليمى قبل كرتة الصنافين بحوالى 2 كيلومترا إتجاه الشرقية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء لإخماد الحريق دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.