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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر حققت التوازن في تشجيع الاستثمار على الرغم من جائحة كورونا

النائب أحمد البلشي
النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ

علق النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، على ترشيح موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي الدولة المصرية ضمن لأفضل 10 وجهات استثمارية بالقارة السمراء، مؤكدا الخطوات الجادة  التي اتخذتها مصر لتؤهلها إلى نيل هذه الشهادة العالمية والتي تثبت ان الدولة المصرية تسير على طريق الجمهورية الجديدة بخطوات واثبة.

وتابع البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد"  أن هذه الشهادات تؤكد ما خطته الدولة المصرية من خطوات ايجابية بملف الاستثمار، والذي يأتي بعد بعد التحسن الملحوظ الذى طرأ على الاقتصاد المصري والنتائج الإيجابية التى تحققت بعد نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، كما أنه يؤكد أن الإجراءات التى تتخذها مصر بشأن الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى أن الدولة تسير فى طريقها الناجح وتحقق انجازات كبيرة، الامر الذي دفه هذه المواقع العالمية أن ترشح مصر بأنها ضمن الافضل في الوجهات الاستثمارية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن حصول مصر على أفضل وجهة جاذبة للاستثمار في إفريقيا، وفق ما صرح به مجلس الوزراء سابقا، يعد أمر طبيعي بعد الجهود الدؤوبة التي قامت بها الدولة من مجهودات كبيرة لتحسين ملف الاستثمار".

واختتم عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية قامت بتحقيق التوازن المطلوب في تشجيع الاستمار على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على كافة القطاعات.

 

مجلس الوزراء القارة السمراء الإقتصاد المصرى برنامج الاصلاح الاقتصادي الإصلاح الاقتصادى

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