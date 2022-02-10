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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محمود قاسم في طلب إحاطة: خدمات الإنترنت أصبحت سيئة للغاية

محمود قاسم ، عضو
محمود قاسم ، عضو مجلس النواب

وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب خدمة الانترنت المقدمة من جميع شركات المحمول بما فيها الشركة الحكومية بأنها سيئة للغاية خاصة داخل القرى والريف المصرى لاسيما قري أبيس بالإسكندرية وعلى الطرق السريعة والصحراوية بصفة عامة وفى صعيد مصر بصفة خاصة.


وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيف كانت تتجه الحكومة الى اجراء الامتحانات اون لاين ولاتوجد أبسط ماتتطلبه البنية الاساسية والتحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؟ .

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كما تساءل النائب  قائلاً : كيف يتم اتخاذ مثل هذه القرارات وهناك العديد من القرى والمناطق النائية والحدودية لاتوجد بها اى شبكة اتصالات من جميع شركات المحمول ؟ مؤكداً أنه ليس من الصعب بل من المستحيل اجراء الدراسة او الامتحانات داخل مثل هذه المناطق اون لاين.


وطالب النائب محمود قاسم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن يتابع بنفسه ملف البنية الاساسية والتحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى جميع المناطق النائية والحدودية واعطاء اولوية قصوى للاهتمام بكل مايتعلق بشبكات المحمول وخطوط الانترنت داخل هذه المناطق لانها هى الاولى بوصول مثل هذه الخدمات الحديثة اليها باعتبارها من اساسيات الامن القومى لمصر.


ووجه النائب محمود قاسم التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرته التاريخية " حياة كريمة " وتكليفاته الحكومة بتطوير وتحديث القرى والريف المصرى وتوصيل جميع الخدمات الى هذه المناطق على مستوى الجمهورية بما فيها خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية التى يستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن يقطنون القرى والريف المصرى.


وأعرب النائب محمود قاسم عن اسفه الشديد عن ضعف شبكة الانترنت حتى داخل ارقى الاماكن داخل القاهرة الكبرى مؤكداً أن الشبكة اصبحت سيئة للغاية مطالباً من الحكومة سرعة التدخل لحل مشكلات وازمات الانترنت.
 

محمود قاسم مجلس النواب خدمة الإنترنت شركات المحمول الاسكندرية صعيد مصر حنفى جبالى عمرو طلعت وزير الاتصالات

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