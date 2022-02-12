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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي والهلال في المونديال وسلة الزمالك تخسر بكأس العالم ونجم بوركيني في مران بيراميدز

النادي الأهلي
النادي الأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

 

وزير الرياضة يطالب لاعبي سلة الزمالك بالتركيز وبذل الجهد لإحراز برونزية العالم

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع هماني نيونج رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة وانيبال مناف رئيس الاتحاد الافريقي لكرة السلة امادو فال رئيس بطولة ابطال افريقيا ، وذلك علي هامش افتتاح بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة والتي تقام علي صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

 

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي والقنوات الناقلة

 

باريس سان جيرمان يهزم رين بهدف امبابي في الدوري الفرنسي

 

فاز فريق باريس سان جيرمان على رين بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي.

 

الأهلي يرفع لـلفيفا 4 نقاط غير عادلة في مونديال الأندية

شارك وفد النادي الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي، اليوم في الاجتماع الفني الخاص بمباراة تحديد المركز الثالث، التي تقام غدًا بملعب آل نهيان، عبر عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الهلال السعودي، وأن ما بينهما من أواصر حب وارتباط أخوي أكبر من نتيجة مباراة، وأن لقاء الغد ما هو إلا جولة في إطار المنافسة الشريفة، متمنيًا أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالناديين الكبيرين ويُشرف الكرة العربية في مونديال الأندية.

 

موعد مباراة الأهلي والهلال في تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

 

الوداد المغربي يكتسح ساجرادا الأنجولي بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا

استهل فريق الوداد البيضاوي المغربي مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بانتصاره على ساجرادا الأنجولي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

 

إصابة لاعب الاتحاد السكندري بـ 4 غرز خلال خوض التدريبات

تعرض محمد عبد السلام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري للإصابة في مران زعيم الثغر.

 

الزمالك يخسر أمام بورجوس الإسباني بـ مونديال الأندية لكرة السلة

خسر الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك أمام بورجوس الإسباني بنتيجة 78/61 ، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 وحتى 13 فبراير الجاري.

 

الاتحاد السعودي يحقق فوزا عريضا بثلاثية على النصر

حقق فريق اتحاد جدة، انتصارًا عريضًا على النصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في قمة الجولة العشرين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي.

 

النجم الساحلي يتعادل مع شباب بلوزداد سلبيا

تعادل فريق النجم الساحلي التونسي مع منافسه شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في الجولة الأولى من مسابقة بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

إبراهيم توريه يمضي يومه الأول في بيراميدز

أمضى إبراهيم توريه نجم نادي بيراميدز الجديد واللاعب الدولي البو ركيني أول أيامه في صفوف فريقه الجديد والذي انضم إليه مؤخرا بعد أداء خرافي في بطولة كأس أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

 

صنداونز يفوز على الهلال السوداني بافتتاح دوري أبطال إفريقيا

حقق فريق صنداونز الجنوب إفريقي، الفوز على منافسه الهلال السوداني بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

 

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