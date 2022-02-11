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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يرفع لـلفيفا 4 نقاط غير عادلة في مونديال الأندية

صدى البلد

شارك وفد النادي الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي، اليوم في الاجتماع الفني الخاص بمباراة تحديد المركز الثالث، التي تقام غدًا بملعب آل نهيان، عبر عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الهلال السعودي، وأن ما بينهما من أواصر حب وارتباط أخوي أكبر من نتيجة مباراة، وأن لقاء الغد ما هو إلا جولة في إطار المنافسة الشريفة، متمنيًا أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالناديين الكبيرين ويُشرف الكرة العربية في مونديال الأندية.

وخلال الاجتماع طلب وفد النادي من اللجنة المنظمة أن ترفع لـ«فيفا» «رسميًّا» العديد من النقاط غير العادلة في تنظيم بطولة العالم للأندية، وذلك بوصف الأهلي صاحب الرقم القياسي للمشاركة في هذه البطولة (٧ مرات). وأولى هذه النقاط تمثلت في نظام البطولة الذي يمنح بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية أفضلية بالمشاركة في الدور قبل النهائي بشكل مباشر، في الوقت الذي يشارك فيه بطلا إفريقيا وآسيا من الدور الأول، وهو أمر لا يحقق العدالة بل وينسف مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

النقطة الثانية بخصوص الظلم الذي تعرض له النادي الأهلي وفقدانه تسعة من لاعبيه الدوليين بسبب بدء منافسات كأس العالم للأندية بالتزامن مع إقامة بطولة الأمم الإفريقية، وهو أمر لم يكن بمقدور «فيفا» أن ينفذه إذا ما كان يتعلق ببطولة الأمم الأوروبية.

النقطة الثالثة تكمن في الإنذارات التي يحصل عليها لاعبو الأندية التي تشارك في الدور الأول، حيث يتم تصعيدها للأدوار التالية، وبالتالي من الممكن أن تفقد هذه الأندية لاعبيها الذين حصلوا على بطاقات صفراء في الأدوار التالية من البطولة. في المقابل يشارك لاعبو بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية في الدور قبل النهائي مباشرة، ولا يكون أي منهم قد حصل على إنذارات سابقة، وكان يجب مراعاة ذلك بالنسبة للأندية التي تشارك في عدد مباريات أكثر وتبدأ مشوارها من الأدوار الأولى.

النقطة الرابعة خاصة بالتحكيم وتوزيع الحكام على المباريات ومستوى البعض منهم والأخطاء التي يرتكبونها في المباريات، مثلما حدث في مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي.

ضم وفد النادي الأهلي كلا من المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، وحنان الزيني مدير اللوائح، واللواء علاء صلاح المسؤول الأمني.
 

النادي الأهلي خالد مرتجي ملعب آل نهيان الهلال السعودي اوروبا

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الأهلي يرفع لـلفيفا 4 نقاط غير عادلة في مونديال الأندية

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