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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

15 فبراير .. ماذا يقول تاريخ ميلادك وما هي نصيحة الأبراج

الابراج
الابراج

يحتفل مواليد 15 فبراير، اليوم بيوم ميلادهم وتكشف الأبراج شخصية مواليد هذا اليوم أنه فريد من نوعه رائع من الخارج.

على الرغم من أنها شخصية يمكن أن تبدو مغرورة إلى حد ما ، إلا أنها أرواح كريمة  وروحيًا وذكيًا ، يبدو أن هؤلاء  والنساء المحبين للمرح يمتلكون كل شيء. 
 

مولود اليوم من برج الدلو صريح لن يغلف كلماته بالسرية وعدم الوضوح كلماته دائما واضحة وعلى صورة من واقع الحياة هو قريب من القلب وسريع التكيف، يتمكن من الاندماج بسهولة في المحيط الذي يجد فيه شخصا محببا لطيفا واجتماعيا يستطيع الاعتماد عليه لا يتوانى عن تقديم العون الى الآخرين..يستطيع السيطرة على خجله والانخراط في المجتمع

 

قالت خبيرة الابراج ماغي فرح من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، أنه بانتظار مولود اليوم عاما مميزاً ستحظى بمردود فوري وتمضي سنة مميزة تكون فيها الحظوظ متوافرة لك عام ممتاز نشيط جدا يحمل اليك السعادة والمناسبات الجميلة وحلولاً للمشكلات السابقة وطّياً لصفحة ماضية، من أجل انطلاقة جديدة.

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توقعات الابراج وحظك اليوم الثلاثاء 15-2-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 9-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي


مولود اليوم  الثلاثاء 15 شباط من برج الدلو 


مولود اليوم من برج  الدلو لا يستطيع على التعبير عن مشاعره بشكل مناسب ومثالي، لذلك يبدو صعبَ الفهم ومحافظاً، ويعدّ شخصية قلقة ومتوترة في كثير من الأحيان، وعنيدة، إذ من الصعب على الآخرين تغيير رأيه في حال اعتقاده بأمر ما، وفي كثير من الأحيان قد يشعر بالإحباط بسهولة بسبب أمور بسيطة، وبما أنّ شخصية برج لعذراء تميل إلى المثالية، فمن الممكن أن ينهي الموضوع بالفشل، ولا يسعى لإكماله في حال أحسّ بأنه غير مكتمل ومثاليّ.

 

شخصية اليوم في علم الأرقام.. 

 

من جانبها قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد بحسب منشور لها على حسابها الشخي بمواقع التواصل الأجتماعي فيسبوك ،إذا كنت مولودا في يوم 15 فبراير فإن ذلك يعني أنك ترتبط كثيرا بالعائلة وبجذورك. أنت ملهم ولديك بصيرة ووضوح في الرؤية، ولديك أيضا إرادة قوية وقدرة على التأثير والإنجاز باقتدار.نصيحة: عام ٢٠٢٢ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

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