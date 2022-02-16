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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: أسباب تشوهات الأجنة.. الاكتئاب يزيد من أمراض القلب والسكري.. أسباب الإصابة بـ طنين الأذن

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

3 أطعمة تهدد صحتك يجب عدم تناولها
 

تبين أن هناك الكثير من الأشياء الخطرة في مطبخك، والعديد من الأطعمة التي غالبًا ما تكون لذيذة المذاق لكنها يمكن أن تشكل تهديدًا لصحتك إذا لم تكن حريصًا على نظافتها.

 

الحمل والعذراء يعيشان أجواءً رومانسية.. برجك يكشف عن رغبتك
 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، وقد يختلف كل شخص عن الآخر فما الذي يفضله برجك؟ اكتشف الآن. 

 

طريقة سحرية لعلاج قشرة الشعر الدهنية بزيت الزيتون
 

هناك طريقة لعلاج قشرة الشعر الدهنية، والتي يعتبرها البعض القشرة العنيدة لأنه لا يمكن التخلص منها بسهولة، ويمكن إستخدام البيض في التخلص من قشرة الشعر الدهنية، لأن البيض من الأطعمة الصحية المليئة بالبروتين.

 

طرق الوقاية من التشوهات الخلقية للأجنة
 

تعد التشوهات الخلقية للأجنة من أكبر المخاوف التى تراود أي زوج وزوجة فى مقتبل العمر يحلمان بالأنجاب خاصة أنها أصبحت كثيرة ومتعددة.

 

علاج الزكام عند الأطفال بالأعشاب
 

علاج الزكام عند الأطفال بالأعشاب طريقة سهلة للتخلص من السعال وسيلان الأنف، وارتفاع درجة الحرارة، والتي يمكن ان تكون خطيرة بالنسبة للأطفال الصغار، وتملك الأعشاب قدرة كبيرة على التخلص من الزكام  نهائيا في غصون أيام.
 

أضرار الليمون مع الماء الساخن
 

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أضرار الليمون مع الماء الساخن لأنها من أكثر المشروبات الشائعة خاصة بين من يرغبون في إنقاص الوزن أو التخلص من دهون البطن .

 

أعراض وأسباب الإصابة بـ طنين الأذن.. 3 طرق للعلاج
 

يحدث طنين الأذن عندما تبدأ في سماع الأصوات، مثل الرنين أو الأزيز أو الهسهسة، التي لا تنتج عن مصدر خارجي ولكن وحدك فقط من تسمعها، وهو ما يتسبب في الشعور بالضيق والتوتر.

 

كيف أمنع الإجهاض المتكرر ؟.. أسباب ونصائح
 

عند تعرض المرأة الحامل للإجهاض أكثر من مرة، قد تتساءل حول كيفية منع الإجهاض المتكرر، وهناك بعض العوامل مختلفة تزيد من خطر الإجهاض ، كالسن والإصابة ببعض الأمراض المزمنة، أو بسبب التدخين.

 

دراسة: شرب ثلاثة أكواب من القهوة كل يوم يطيل من عمرك
 

يتسائل دائما عشاق القهوة عن أضرار الإفراط من تناولها.. إلا أنه توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة سيميلويس في المجر وجامعة كوين ماري في لندن، إلى أن شرب ما يصل إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول .

 

الناظر يكشف عن مشاكل جلدية تصيب المتعافين من فيروس كورونا.. وروشتة لعلاجها
 

قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، ان متعافي فيروس كورونا بعانون من بعض المشاكل الجلدية، وهو ما لاحظه كطبيب أمراض جلدية ومن خلال رصد ومتابعة حالات المتعافين بعد الشفاء من كورونا .
 

علاج الثعلبة عند الأطفال في مختلف مراحل الطفولة
 

تبحث الكثير من النساء عن طرق علاج الثعلبة عند الأطفال فهى من المشكلات الشائعة بين الأطفال في مختلف الأعمار، ولكنها تنتشر بشكل خاص بين منهم أقل من 10 سنوات.

 

دراسة تحذر من الإصابة بالاكتئاب: يزيد من أمراض القلب والسكري
 

هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تهدد الأشخاص المصابين بالاكتئاب، وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد وجامعة ييل، أن الاكتئاب يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني حتى إذا كان الشخص يعيش أسلوب حياة صحي.

 

أسباب تشوهات الأجنة .. أبرزها الأدوية والكحول
 

تعد تشوهات الأجنة من أكثر المشكلات الخطيرة التى يمكن أن تدمر مستقبل طفل بل وأسرة بأكملها لذا يجب على كل زوجين القراءة فى أسباب تشوهات الأجنة ومحاولة تجنبها قدر الإمكان.

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