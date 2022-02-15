3 أطعمة تهدد صحتك يجب عدم تناولها

تبين أن هناك الكثير من الأشياء الخطرة في مطبخك، والعديد من الأطعمة التي غالبًا ما تكون لذيذة المذاق لكنها يمكن أن تشكل تهديدًا لصحتك إذا لم تكن حريصًا على نظافتها.

ومن أبرز هذه الأطعمة:

1- المشروم

قد يصنع عيش الغراب أو المشروم الكريميني طبقة علوية من السموم، إذا لم تم تنظيفه بشكل جيد.

2- الطماطم

تحتوي الطماطم في أوراقها على سموم، يمكن ان تتسبب في اضطراب المعدة ، والتشنجات الشديدة لذا ابتعد عن الأوراق والسيقان.

3- الفول السوداني

واحدة من أكثر أنواع الحساسية شيوعًا هي الفول السوداني، والاستجابة الأكثر شدة هي الحساسية المفرطة والتي يمكن أن تؤدي إلى انقباض شديد في الشعب الهوائية والصدمة وحتى فقدان الوعي.