7 أطعمة خارقة لرفع مناعة الحامل ومنع تشوهات الجنين

7 أطعمة تعد الأغنى بحمض الفوليك وأحد العناصر الغذائية الرئيسية التي تلعب دورًا حيويًا في وظائف الجسم ورفع مناعته وحماية الجنين من التشوهات الخلقية.إليك أفضل الأطعمة الغنية بحمض الفوليك للحامل وفقا لموقع "stylecraze"

1. البروكلي



تحتوي الوجبة الواحدة من البروكلي على 57.3 ميكروجرام من حمض الفوليك إضافة إلى أن البروكلي غني أيضًا بفيتامينات مثل فيتامين A و K.



بعد فيتامين أ ضروري للحفاظ على صحة الجلد والأسنان لأحتوائه على الكاروتينات وفيتامين ك التي تعمل كمضادات للأكسدة يساعد على منع هشاشة العظام والالتهابات .

2. البذور والمكسرات



بذور الكتان غنية أيضًا بالمنجنيز والفيتامينات الأخرى ، وكلها تدعم جهاز المناعة والجهاز العصبي والعظام والعديد من العمليات الجسدية الأخرى



3. الهليون



يعتبر الهليون أيضًا مصدرًا ممتازًا للحديد والريبوفلافين إضافة إلى الحديد الذى يعد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين ، وهو جزء أساسي من خلايا الدم التي تحافظ على الحياة .

4. الكبد

مصدر ممتازة للسيلينيوم ، والذي وجد أنه يمنع أنواعًا مختلفة من السرطان واضطرابات العضلات والقلب. ولكن يجب مراعاة شيء واحد - تناول الكبد باعتدال لأنه يحتوي أيضًا على الدهون المتحولة والكوليسترول.

5. إكليل الجبل

بعض الأعشاب مثل إكليل الجبل والريحان مصادر جيدة لحمض الفوليك. توفر حصة واحدة من إكليل الجبل والريحان 1.6 ميكروجرام و 3.6 ميكروجرام من حمض الفوليك على التوالي.

6. الأفوكادو

من منا لا يحب الإفراط في تناول الأفوكادو! تقدم حصة واحدة من الفاكهة حوالي 122 ميكروجرام من حمض الفوليك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأفوكادو غني أيضًا بفيتامين C الذي يعرض خصائص حماية القلب لدى المدخنين والأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة أو يعانون من زيادة الوزن . كما أن المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الأفوكادو لها تأثير قوي.

7. فول الصويا

يعتبر فول الصويا أيضًا مصدرًا ممتازًا للبروتين. وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ساوث كارولينا ، يقلل بروتين فول الصويا من تركيزات الكوليسترول السيئ . كما أنه يؤثر بشكل إيجابي على توازن العظام والكالسيوم عند النساء بعد سن اليأس.