دراسة تحذر من الإصابة بالاكتئاب: يزيد من أمراض القلب والسكري

هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تهدد الأشخاص المصابين بالاكتئاب، وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد وجامعة ييل، أن الاكتئاب يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني حتى إذا كان الشخص يعيش أسلوب حياة صحي.

مخاطر الإصابة بالاكتئاب



ووجدت نتائج الدراسة التي أجريت على أكثر من 300 ألف بريطاني أن أولئك الذين أفادوا بأنهم سعداء في كثير من الأحيان كانوا ثلثهم أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .









وأوضح الباحثون، ان الأشخاص المصابين بالاكتئاب عرضة للإصابة بعدم انتظام ضربات القلب ، مما يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية؛ حيث قال الفريق إن دراستهم تظهر "الدور المساهم" للاكتئاب في تطوير مشاكل القلب والأوعية الدموية والمشاكل الصحية الأوسع.



وأكد الباحثون، أنه عندما يعاني شخص ما من الاكتئاب أو القلق أو التوتر ، يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم وينتج الجسم مستويات أعلى من هرمون الكورتيزول ، وهو هرمون التوتر، بمرور الوقت ، يمكن أن تؤدي هذه الآثار إلى مشاكل في القلب.



ونظر الباحثون، في السجلات الطبية لـ 328152 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 40 و 69 عامًا في قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة، ان أكثر من ثلاثة أرباع المجموعة (77.7 في المائة) إنهم لم يشعروا قط بالإحباط الكافي يصابوا بالاكتئاب ، بينما قال 18.3 في المائة إنهم أصيبوا بالاكتئاب في بعض الأحيان، وقال حوالي 4 في المائة إنهم يعانون من الاكتئاب بانتظام.

مخاطر الإصابة بالاكتئاب





ووجد الباحثون، أن وجود نوبات الاكتئاب أقل إرتباط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي والسكري من النوع 2 وعدم انتظام ضربات القلب بنسبة 34 في المائة و 33 في المائة و20 في المائة على التوالي؛ حيث إن آلية تحفيز الاكتئاب على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية "غير مفهومة تمامًا".



شار الباحثون، إلى أن الاكتئاب يتسبب في تغيرات في الجهاز العصبي تسبب تغيرات في القلب والتمثيل الغذائي، كما تم ربط الاكتئاب بالاستجابة الالتهابية التي يمكن أن تؤثر على أعضاء الجسم، وارتبط ارتفاع الكوليسترول وارتفاع معدلات الاكتئاب.



وقال الفريق إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن علاج الاكتئاب يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك ، قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات حول آثار علاج الاكتئاب وما إذا كان هذا يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 وضربات القلب غير المنتظمة لتأكيد ذلك.



ويشترك الاكتئاب والسكري في الأعراض بما في ذلك التعب وصعوبة التركيز ، مما يجعل من الصعب على بعض الناس التمييز بين الاثنين، وقال الدكتور سكوت ريتشي والدكتور مايكل إينوي خبراء القلب والأوعية الدموية بجامعة كامبريدج ،، إن النتائج `` تقدم الدليل الأول '' على أن الاكتئاب وشدته تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 بما يتجاوز عوامل نمط الحياة و القابلية الوراثية.