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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية التعامل مع الاكتئاب المصاحب لزيادة الوزن أثناء الحمل

الوزن
الوزن

 كيفية إدارة زيادة الوزن أثناء الحمل ؟
لماذا تعتبر زيادة الوزن ضرورية
كيفية التعامل مع الاكتئاب المصاحب لزيادة الوزن أثناء الحمل
ارتفاع صورة الجسد


يعتبر الحمل من أكثر المراحل التي تمر بها المرأة صعوبة من حمل الجنين في الجسم لمدة تسعة أشهر طويلة إلى المخاض المؤلم والولادة ، يجب أن يعاني جسد الأنثى من صعوبات لا يمكن تخيلها. من نواحٍ عديدة ، فإن صراعات الحمل والولادة تغير حياة معظم النساء وأحد هذه التحديات هو اكتساب الوزن، على الرغم من أن زيادة الوزن أثناء الحمل هي جزء من عملية طبيعية ، إلا أن هناك حدودًا لمقدار ما يجب أن تكتسبه المرأة لكن بغض النظر عن أي شيء ، عندما ترى جسمك يكتسب كل هذا الوزن الزائد وترى نفسك يخضع لتغير مفاجئ ، فلا بد أن تشعر بالذعر والقلق بشأن ذلك.


على الرغم من أن زيادة الوزن أثناء الحمل أمر طبيعي تمامًا ، إلا أن العديد من النساء يعانين من القلق والاكتئاب. حتى أن هناك مصطلحًا محددًا للقلق المفرط بشأن زيادة الوزن أثناء الحمل ومحاولة السيطرة عليه ، يمكن أن تكون الأنماط السلوكية المرتبطة بذلك ضارة بصحتك وصحة طفلك،وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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  كيفية إدارة زيادة الوزن أثناء الحمل ؟

 

من المهم أن تسأل طبيبك عن الوزن الذي يجب أن تكتسبه أو تخسره. كقاعدة عامة ، يُطلب من النساء اللائي يعانين من زيادة الوزن اكتساب حوالي 15 إلى 25 رطلاً. من ناحية أخرى ، يجب على النساء اللواتي يعانين من نقص الوزن قبل الحمل أن يكتسبن حوالي 28 إلى 40 رطلاً أثناء الحمل. يجب أن تكتسب النساء اللواتي كان لديهن متوسط ​​قراءة للوزن قبل الحمل حوالي 25 إلى 35 رطلاً. ومع ذلك ، من الضروري معرفة أنه لا ينبغي اكتساب كل هذا الوزن دفعة واحدة 


في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، يجب أن تكتسي حوالي 2 إلى 4 أرطال. بعد ذلك ، يجب أن تكتسب حوالي 1 رطل كل أسبوع طوال فترة الحمل. سيكون هذا مختلفًا إذا كنت حاملاً بتوأم أو ثلاثة توائم. استشر طبيبك للتأكد من ذلك .

لتجنب حدوث مضاعفات لك أو لطفلك ، من الأفضل أن تظل ضمن الحد الآمن لمقدار الوزن المطلوب اكتسابه. في بعض الحالات ، إذا كنت تعانين من زيادة الوزن واكتسبت وزنًا زائدًا ، فقد يقترح الطبيب طرقًا صحية لفقدان الوزن الزائد لصالحك أنت وطفلك.


لماذا تعتبر زيادة الوزن ضرورية
 

قد يبدو أن كل الوزن الذي اكتسبته ينتقل إلى بطنك وأردافك ، ولكن هذا هو الشيء - كل الوزن الذي تكتسبه يذهب إلى نمو طفلك الصغير. في الواقع ، قد يؤدي عدم اكتساب الوزن اللازم إلى تعريضك لخطر إنجاب طفل مبتسر ، أو قد ينتهي الأمر بطفلك إلى نقص الوزن. من بين كل الوزن الذي اكتسبته ، فإن الطفل مسؤول عن حوالي 8 أرطال. يذهب الباقي نحو الرحم الأكبر والمشيمة وأنسجة الثدي والدهون المتراكمة للرضاعة الطبيعية وإمدادات الدم والسائل الذي يحيط بالجنين والدهون المخزنة في وقت الولادة .


كيفية التعامل مع الاكتئاب المصاحب لزيادة الوزن أثناء الحمل
 

يمر جسمك بالعديد من التغييرات ، ويمكن أن تكون هذه التغييرات ساحقة للغاية. اعلم أن الوزن الذي اكتسبته ليس دائمًا. بعد الولادة ، لا بد أن تخسري نصف وزن طفلك (

خلال الأسابيع القليلة القادمة ، ستعود هرموناتك ببطء إلى العمل بالطريقة التي كانت عليها قبل الحمل. من الضروري التحدث مع طبيبك حول مخاوفك. يمكن أن يساعد هذا أيضًا الطبيب في معرفة ما إذا كنت تعانين من اكتئاب ما قبل الولادة. إذا كانت الإجابة بنعم ، يمكن لطبيبك مساعدتك خلال هذا الوقت الصعب. تحدث إلى عائلتك وأصدقائك حول ما تشعر به واطلب دعمهم. لا تقللي من الطعام لأنك أنتِ وطفلك بحاجة إلى التغذية. من الجيد أن تدمج روتينًا جيدًا للتمرين ، لذا اسأل طبيبك عن بعض التمارين التي يمكن أن تفيدك.


ارتفاع صورة الجسد
 

من الطبيعي تمامًا أن نتعرف على مظهرنا ومظهرنا وبالنسبة للكثيرين ، كيف نعد أنفسنا. لذلك عندما يكون هناك تغيير مفاجئ في الطريقة التي تبدو بها أجسادنا ، يمكن أن يتأثر مستوى ثقتنا. الملابس التي تناسبنا دائمًا بشكل مثالي الآن فجأة ستصبح عديمة الفائدة وسيتعين علينا التبديل إلى ملابس أكبر حجمًا والتي ربما لم نرتبط بها أبدًا. من الممكن تمامًا أن تضطر إلى الانتقال إلى أسلوب وطريقة مختلفة تمامًا في ارتداء الملابس مقارنة بما كنت تفعله طوال حياتك. كل هذا من شأنه أن يزيد من مشاكلنا.

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