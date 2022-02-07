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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. أهمية تناول البامية.. وأسرع طريقة لزيادة الوزن .. وكل ما تريد معرفته عن ربو الأطفال

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية

تجنب المجمدة.. البامية مصدر أساسي لـ فيتامين "ك"

 

. فيتامين ك هو عنصر غذائي أساسي يحصل عليه جسمك بإحدى الطرق الثلاث: بواسطة البكتيريا المعوية والمكملات الغذائية والطعام.

 تحتوي بعض الأطعمة التي تعتمد على الحيوانات مثل كبد البقر على فيتامين K ، لكن الشكل الرئيسي الموجود في الطعام هو فيلوكينون ، وهو الأغنى بالكلوروفيل للنباتات الخضراء مثل البامية. 

 

 

أفضل طريقة لزيادة الوزن فى أسبوع

 

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أفضل طريقة لزيادة الوزن فى أسبوع، لكي يتمكنوا من التخلص من النحافة بشكل سريع وصحي.

 

ويرغب عدد كبير من الشباب والفتيات في معرفة أفضل طريقة لزيادة الوزن فى أسبوع للحصول على مظهر أنيق ولائق.

 وأفضل طريقة لزيادة الوزن فى أسبوع  لا تعتمد على وصفة بعينها ولايوجد نوع طعام واحد سحري يزيد الوزن بشكل صحي وسريع وإنما هناك نظام كامل متكامل.

 

 

كل ما تريد معرفته عن الربو عند الأطفال

الربو مرض رئوي مزمن (طويل الأمد) يؤثر على الممرات الهوائية ، والأنابيب التي تحمل الهواء داخل وخارج رئتيك، عندما تكون مصابًا بالربو ، يمكن أن تلتهب المسالك الهوائية وتضيق، يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث صفير عند التنفس ، وسعال ، وضيق في صدرك، عندما تسوء هذه الأعراض أكثر من المعتاد ، يطلق عليها نوبة ربو

صدى البلد موقع صدى البلد الصحة والمرأة البامية لزيادة الوزن

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