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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. أخطاء شائعة عند زيادة الوزن

زيادة الوزن
زيادة الوزن

يحتاج الكثير من الأشخاص إلي زيادة الوزن والتخلص من مشكلة النحافة التي تؤثر على صحة البعض بالسلب، ولكن عند الرغبة في زيادة الوزن يقع البعض في عدة أخطاء شائعة تؤدي إلي مخاطر صحية مثل: 

 

فقر الدم

هشاشة العظام

الشعور بالتعب طوال الوقت

عدم انتظام الدورة الشهرية

 

الأخطاء الشائعة عند محاولة زيادة الوزن

 

-الإفراط في الاعتماد على المكملات

أثناء اتباع نصيحة هواة اللياقة البدنية بشكل أعمى ، غالبًا ما تميل إلى الاعتماد بشكل كبير على المكملات الغذائية، يجب أن تحاول أن تستهلك نفس الكمية من البروتين والسعرات الحرارية من المصادر الطبيعية والأكل بدلاً من الاعتماد كثيرًا على المكملات لأنها اصطناعية وضارة بالصحة وتحرق أيضًا فجوة في الجيوب.

-توقف عن تخطي الوجبات

يعد تخطي الوجبات أحد أكثر الأخطاء شيوعًا التي تميل إلى ارتكابها أثناء زيادة الوزن، يتسبب في عمل التمثيل الغذائي بشكل غريب وبالتالي ، قد لا يساعد في زيادة الوزن كما تريد، بغض النظر عن السعرات الحرارية التي تتناولها ، فإن تخطي الوجبات سيعمل ضد خطتك، تناول وجبة دسمة دفعة واحدة ثم تخطي باقي الوجبات يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتك، يجب أن تثق كثيرًا في وحدات الماكرو والسعرات الحرارية لتحصل على ما تريد. لذلك ، اتبع مخطط النظام الغذائي من قبل مدرب معتمد. 

-إهمال الصحة

يجب أن تكون جيدًا بما يكفي للاستمتاع بنتائج زيادة الوزن المناسبة خلاف ذلك ، قد يكون من الخراب استعادة الصحة في أفضل حالاتها. حاول تجنب أي نوع من أوجه القصور وتناول الأطعمة غير الصحية لمجرد زيادة الوزن،  يعتمد اكتساب العضلات على النسبة الصحيحة من وحدات الماكرو في نظامك الغذائي. لذا احصل على الفهم الصحيح لنفس الأمر ثم اتبع فقط أي شيء وفقًا لمتطلبات جسمك. 

-تجنب تماما ممارسة الرياضة

قد تسمع من العديد من المصادر أنه يمكنك تجنب التمارين تمامًا عندما تخطط لزيادة الوزن، هذا ليس صحيحا، تحتاج فقط إلى تغيير نمط التمرين للمساعدة في مهمتك، لن يؤدي نمط الحياة المستقرة إلى زيادة السمنة فحسب ، بل سيؤدي أيضًا إلى حدوث الكثير من المشكلات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل التنفس أو مشاكل المعدة أو القلب.

يمكنك المشي بقوة بدلا من الجري، استخدم جهاز المشي المائل سيساعدك هذا في اكتساب كتلة العضلات وبناء منطقة الجزء السفلي من الجسم والقوة، اعتني بقلبك من خلال ممارسة الرياضة المناسبة تحت إشراف متخصص.

-النوم غير الكافي

نم لمدة 7-9 ساعات على الأقل يوميًا،  النوم الكافي جزء لا يتجزأ من بناء العضلات، يمكنك أيضًا أن تأخذ قيلولة عندما تحصل على وقت، النوم سيجعلك سعيدًا وسيعزز جمالك.

المصدر: pristyncare

زيادة الوزن فقر دم المكملات إهمال الصحة تجنب تماما ممارسة الرياضة

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