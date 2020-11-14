أسرع طريقة لزيادة الوزن بشكل أمن وبدون أضرار صحية، للنساء والرجال، هل تعانين من النحافة وتبحثين عن أسرع طريقة لزيادة الوزن بسرعة وأفضل الوصفات التى عليك تناولها لزيادة الوزن خلال أسبوع، يمكنك الاطلاع على هذا المقال.

أسرع طريقة لزيادة الوزن للنساء



تبحث بعض السيدات التى تعاني من النحافة، عن أسرع طريقة لزيادة الوزن للنساء، لذلك عليها باكتشاف مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو مقياس للدهون في الجسم. يستخدم وزنك وطولك وعمرك لمنحك نطاقًا صحيًا، بشكل عام ، إذا كان مؤشر كتلة جسمك أقل من 18.5 ، فأنت تعاني من نقص الوزن، تحدثي مع طبيبك حول الوزن الذي يجب أن يكون عليه وكيف يمكنك تحقيق أهدافك بأمان.



ستة وجبات صحية

إذا كنت تأكل خمس أو ست وجبات صغيرة في اليوم بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة ، فقد تتمكني من الحصول على المزيد من السعرات الحرارية ، وهذا يمكن أن يساعدك على زيادة الوزن. هذا صحيح بشكل خاص إذا لم يكن لديك الكثير من الشهية أو إذا كنت تشعرين بالشبع بسرعة ، مما قد يؤدي إلى نقص الوزن.





اشربي السعرات الحرارية الخاصة بك

بدلًا من المشروبات مثل المشروبات الغازية الخاصة بالحمية والقهوة والشاي ، تناول الحليب أو العصير أو العصير مع منتجات الألبان كاملة الدسم والفواكه والخضروات الطازجة. سوف يعطونك السعرات الحرارية والتغذية التي لا تحتويها تلك المشروبات الأخرى.



ابتعدى عن الوجبات السريعة

الكثير من السعرات الحرارية "الفارغة" مع إضافة الملح والسكر والدهون غير الصحية يمكن أن تكون ضارة بصرف النظر عن وزنك. يمكن أن تساعدك الأطعمة المغذية مثل الفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم والفاصوليا وبعض الخضروات على زيادة الوزن بطريقة صحية.



اختري الأطعمة الصحية المناسبة

ليست كل الفواكه والخضروات منخفضة السعرات الحرارية. تناول الفواكه الكثيفة مثل المانجو أو الأفوكادو ، على سبيل المثال ، أو الخضار النشوية مثل البطاطس والذرة. والأسماك الدهنية ، مثل السلمون ، طريقة رائعة للحصول على البروتين الصحي في نظامك الغذائي.



احرصي على تناول شوربة البطاطا المخبوزة المحملة

فكر في قطع لحم الخنزير المقدد والقشدة الحامضة واللبن والجبن وحتى الحليب المجفف: يمكنهم إضافة السعرات الحرارية والنكهة. لن تحصل فقط على المزيد في كل قضمة ، بل قد تعجبك كثيرًا بحيث تتناول المزيد أيضًا.



تناولي سلطة الأفوكادو والكينوا

لا تسقط الأطعمة الغنية بالتغذية مثل السلطات من القائمة فقط لأنك تعتقد أنها منخفضة السعرات الحرارية. يمكنك ضخها بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون والإضافات مثل الأفوكادو والجبن والمكسرات والبذور. أو جرب الفاكهة مثل التفاح والكمثرى والتوت للحصول على القليل من الرمز البريدي.



تناولي شطيرة الجبن المشوي عن قرب

إنه غني بالسعرات الحرارية ، ويحتوي على فيتامينات ومغذيات يحتاجها جسمك ، وهو جيد في البرغر ، والسندويشات ، والبطاطس ، والبيض ، والطواجن ، والكثير من الأشياء الأخرى. ما عليك سوى مشاهدة الدهون المشبعة ، والتي يمكن أن تتراكم وتسبب مشاكل صحية إذا كان لديك الكثير منها.



تناولي المكسرات مع الوجبات الخفيفة

تعد المكسرات وزبدة الفول السوداني وزبدة اللوز وأنواع زبدة المكسرات الأخرى طريقة رائعة لتعبئة السعرات الحرارية المغذية. إذا كنت تحب عصي الجزر وسيقان الكرفس ، اغمسها في زبدة الجوز أو الجبن الكريمي أولًا. تعد الفواكه المجففة والبذور أيضًا وجبات خفيفة غنية بالسعرات الحرارية.



اشربي في الوقت المناسب

إذا كان لديك شيء تشربه قبل الوجبة مباشرة ، فقد تكون أقل جوعًا. قد يكون من الأفضل تناول شيء غني بالسعرات الحرارية أثناء تناول الطعام أو الانتظار لمدة 30 دقيقة بعد ذلك لتناول مشروب. جرب طرقًا مختلفة وتتبعها في دفتر يومياتك الغذائية.

زيادة الوزن بالحلبة

كوب من الماء المغلي مع إضافة ثلاثة جرامات من بذور الحلبة المطحونة إليه.

اتركي المزيج حتى يبرد ثُم صفيه وأضيفي السكر حسب الرغبة، أو استخدمي العسل الطبيعي بدلًا من السكر.

اشربي ثلاثة أكواب يوميًا من هذا المشروب حتى تصلي إلى النتيجة المرغوبة لوزنك.



طرق زيادة الوزن 10 كيلو

هل تعانى من النحافة وتريدين وصفة سريعة لزيادة الوزن وإبقاء الدهون الضارة بعيدًا عن نظامك، إليك أسرع وصفة لـ زيادة الوزن فى مدة قصيرة بسرعه 10 كيلو خلال شهرين.



وصفة الزبيب والتمر

المكونات:

20 حبة من الزبيب

10 حبات من التمر

3 حبات من الموز

3 ملاعق من العسل

3 أكواب من الحليب

ملعقتين من الحليب بودرة

ملعقة من السكر

طريقة التحضير:

نخلط المكونات كلها بالخلاط حتى نحصل على خليط متجانس ثم نتناوله مرة في الصباح الباكر على الريق ومرة قبل الخلود إلى النوم للتخلص من النحافة الشديدة.



كيفية زيادة الوزن بسرعة للبنات

على البنات الحرص على هذه الخطوات لزيادة الوزن سريعا

مارسي تمارين لبناء العضلات

يتضمن ذلك اليوجا وتمارين الضغط والسحب وتمارين رفع الأثقال والأنشطة الأخرى التي يمكن أن تساعدك في زيادة الوزن. إنهم يحرقون السعرات الحرارية ، لكن هذا يمكن أن يجعلك أكثر جوعًا لذا تأكل أكثر. تحدث إلى طبيبك حول أفضل طريقة لممارسة الرياضة لزيادة الوزن ، خاصة إذا كنت تعاني من ظروف صحية تجعل الأمر صعبًا عليك.



تناول سعرات حرارية عالية

الفطائر والكعك والبسكويت يمكن أن تضيف سعرات حرارية إضافية. فقط لا تطرف. وتذكر أنه يمكنك إرضاء عشاق الحلويات ببعض الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية وسعرات حرارية أيضًا. الزبادي والفواكه والجرانولا خيارات جيدة.



تعرفي على الدهون الخاصة بك

فيليه سمك السلمون المدخن، إنه مصدر رائع للسعرات الحرارية ، ولكن ليست كل الدهون متساوية. ابحث عن الدهون "الجيدة" المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة ، مثل تلك الموجودة في سمك السلمون المرقط والسلمون والأفوكادو والجوز والزيتون والقرطم وزيت الكانولا. الابتعاد عن الدهون المتحولة. إنه مضر لقلبك.

وصفات لزيادة الوزن في مدة قصيرة



وصفة الموز والحليب والعسل :

المكونات:

20 حبة من الزبيب

10 حبات من التمر

3 حبات من الموز

3 ملاعق من العسل

3 أكواب من الحليب

ملعقتين من الحليب بودرة

ملعقة من السكر

طريقة التحضير:

نخلط المكونات كلها بالخلاط حتى نحصل على خليط متجانس ثم نتناوله مرة في الصباح الباكر على الريق ومرة قبل الخلود إلى النوم للتخلص من النحافة الشديدة.

وصفة الحلبة :

المكونات:

كوب من الماء

معلقة كبيرة من مسحوق الحلبة

2 معلقة كبيرة عسل

الطريقة :

يغلى كوب من الماء ثم يضاف اليه مسحوق الحلبة ويترك لمدة دقيقة حتى يغلي ثم يصفى ويحلي بالعسل ويتم تناول هذه الوجبة من 2 الى 3 مرات يوميا وستلاحظين النتيجة خلال اسبوع.

وصفة الزبدة السوداني والحليب :

•• المقادير:

- موز : حبة

- حليب سائل: كوب ونصف

- جوز : ربع كوب

- حليب مجفف : ٣ ملاعق

- عسل : ملعقتان

- زبدة الفول السوداني : ٣ ملاعق

• طريقة التحضير :

تخلط المقادير في الخلاط الكهربائي ويشرب كوب في الصباح وآخر في المساء لمدة شهرين متواصلين.



أسرع طريقة لزيادة الوزن للرجال

تأكد من أن حبوب الإفطار تحتوي على 200 سعر حراري على الأقل لكل كوب".



ضع أيضًا الأسماك الدهنية ، مثل السلمون ، في قائمة العشاء. إنه أعلى في السعرات الحرارية ويحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية.

تناول الحلويات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ، مثل الزبادي المجمد ، وبسكويت الشوفان ، وخبز الكوسة ، وفطيرة اليقطين.

راجع ثلاجتك وخزانتك ، وتتبع طعامك لبضعة أيام لترى ما يمكن استبداله بخيارات السعرات الحرارية العالية.



احصل على جدول منتظم لتناول الطعام

على الرغم من أنك قد لا تتناول العدد المستهدف من السعرات الحرارية اليومية في البداية ، إلا أنه يجب عليك تناول ثلاث وجبات يوميًا وتناول وجبة خفيفة بين العشاء وبعده ، بغض النظر عن أي شيء.

تقول نانسي فاريل ، أخصائية التغذية في فريد ريكسبيرغ بولاية فيرجينيا: "وفقا لما نشره موقع web med، أوصي بتناول ست مرات يوميًا وتناول الطعام كل ثلاث ساعات تقريبًا". "الوجبة الخفيفة من 100 إلى 200 سعرة حرارية ، والوجبة تبدأ من 500 سعرة حرارية."

تأكد من أن وجباتك الخفيفة صغيرة بما يكفي لتتمكن من تناولها مرة أخرى في وجبتك التالية.

ابتعد عن الوجبات الخفيفة التي ستشبعك كثيرًا". "إذا كنت تتناول عصيرًا ، على سبيل المثال ، اجعله صغيرًا ، مثل 8 معالق، وليس 12 إلى 16 أوقية كما نراه في متاجر العصائر."

اختر الأطعمة منخفضة الحجم وعالية السعرات الحرارية

تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية - والمغذيات بالطبع - في مساحة صغيرة. يسمي أخصائيو التغذية هذه "كثيفة السعرات الحرارية". بهذه الطريقة يمكنك الحصول على السعرات الحرارية التي تحتاجها دون أن تمتلئ بسرعة كبيرة.

بعض الخيارات التي يمكنها إنجاز المهمة:

المكسرات. إنها غنية بالألياف والبروتين وتحتوي على حوالي 150 إلى 200 سعر حراري لكل أونصة. البذور ، مثل عباد الشمس واليقطين ، تحشر أيضًا الكثير من السعرات الحرارية في بضع لدغات. يصنعون وجبة خفيفة رائعة. رشيها على السلطات ودقيق الشوفان والحساء وفي أي مكان آخر تستطيعين.

زبدة الجوز. تحتوي ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني على حوالي 100 سعرة حرارية. يمكنك أيضًا تجربة سبريد مصنوع من اللوز.

فاكهة مجففة. يمكنك الحصول على 147 سعرة حرارية من أونصة واحدة من رقائق الموز. لا تنس الزبيب والخوخ والتمر والتين أيضًا. وجبة خفيفة عليها وإلقائها في السلطة والحبوب.



وصفات لزيادة الوزن في اسبوع

وجبة جنين القمح والكتان. يمكنك أيضًا مزجها مع أطعمة أخرى لمنحهم سعرات حرارية إضافية. تحتوي وجبة الكتان على 30 سعرًا حراريًا لكل ملعقة طعام إلى جانب الألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية. تحتوي جرثومة القمح على 26 سعرًا حراريًا في ملعقة كبيرة وتمنحك عناصر غذائية مهمة مثل الألياف وحمض الفوليك.

مزيج لاصناف عالية السعرات الحرارية، إنها وجبة خفيفة ذات سعرات حرارية عالية تجمع بين الفواكه المجففة والمكسرات والبذور وأي أطعمة أخرى تريد إضافتها، مثل رقائق الشوكولاتة.

اشرب وجباتك الخفيفة

إذا لم يكن لديك الكثير من الشهية لتناول وجبات خفيفة من 100 إلى 200 سعر حراري بين الوجبات ، فحاول شرب السعرات الحرارية في وقت الوجبة الخفيفة بدلًا من ذلك. يمكن أن يشعرك السائل بالشبع ، حتى لو كان كوبًا من الماء خاليًا من السعرات الحرارية ، لذا احرص على احتساب كل رشفة. استبدل الماء بعصير الفاكهة أو أي شيء أكثر سمكًا إذا استطعت،"اختر السوائل الغنية بالقشدة بقدر ما تستطيع".

العصائر هي فرصة لإلقاء كل تلك الفاكهة والمكسرات والسوائل كثيفة السعرات الحرارية، "أضف الحليب كامل الدسم أو زبادي الفانيليا ، إذا كنت تستطيع تحمله. إذا كنت ترغب في ذلك ، استخدم زبدة المكسرات أو الأفوكادو أو زيت الزيتون في العصير الخاص بك".



شرب عصير مصنوع منزليًا يتكون من مسحوق البروتين والحليب واللبن والموز ومكملات غذائية عالية السعرات الحرارية التى اقترحها اختصاصي التغذية عليك ".

من ناحية أخرى ، في أوقات الوجبات ، حاول الحد من كمية السوائل التي تتناولها حتى تتمكن من توفير مساحة للطعام الصلب. إذا كان الحساء في القائمة ، فاختر المرق السميك بدلًا من المرق الصافي.



طريقة زيادة الوزن بالخميرة





يمكنك تناول الخميرة بعد كل وجبة من الوجبات الثلاثة الرئيسية وذلك عن طريق إذابة حبوب الخميرة في كوب لبن أو ماء.

عن طريق مزج 2 ملعقة كبيرة من الزبادي او اللبن الرائب وملعقة كبيرة من خميرة البيرة

بسبب المحتوى العالي للخميرة الغذائية فإن النباتيين في بعض الأحيان يستخدمونها كمكمل غذائي في الكثير من الوصفات لذلك من غير المحتمل أن تسبب زيادة الوزن بطريقة غير صحية

إذا كنت تحاول زيادة الوزن فمن الأفضل لك اختيار الأطعمة الأخرى بما في ذلك الأطباق ذات السعرات الحرارية العالية التي تحتوي على الخميرة الغذائية كمكون.

استشر طبيبك قبل إضافة كمية كبيرة من الخميرة الغذائية إلى نظامك الغذائي ، لأنه يحتوي على البيورينات ، والتي قد تسبب أعراض النقرس لأولئك الذين يعانون من هذه الحالة.

يعتمد عدد السعرات الحرارية في الخميرة على نوع الخميرة. عادة ، تحتوي الخميرة الغذائية على أقل عدد من السعرات الحرارية لجميع الأنواع الرئيسية من الخميرة التي يستهلكها الناس مع حوالي 15 إلى 20 سعرة حرارية لكل ملعقة كبيرة ، اعتمادًا على العلامة التجارية.

علاج النحافة بالخميرة الفورية

ويجب إضافة الخميرة إلى أغلب وجباتك الغذائية فإن ملء نظامك الغذائي بالأطعمة الغنية بالمغذيات ، مثل الخميرة الغذائية ، هو أفضل طريقة. توفر الخميرة الغذائية فيتامينات من الألياف والبروتين وفيتامين ب ، بما في ذلك فيتامين ب 12 ، حيث يتم تقويتها في كثير من الأحيان بهذا الفيتامين.

على سبيل المثال ، توفر إحدى العلامات التجارية 9 غرامات من البروتين و 4 غرامات من الألياف ، بالإضافة إلى 150 في المائة من البدل الغذائي الموصى به لفيتامين ب 12 ، في 3 ملاعق طعام فقط. عادةً

يوجد فيتامين ب 12 في الأطعمة الحيوانية فقط ، مما يجعل من الصعب على النباتيين تناول غذائهم ، لكنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء ، لأنه يحافظ على صحة خلايا الأعصاب وضروري لتشكيل الحمض النووي. الحصول على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي سيزيد من احتمال اكتساب العضلات بدلًا من الدهون ،

علاقة النحافة بالخميرة بيرة

على الرغم من أنه لا ينصح باستهلاك أكثر من 1-2 ملاعق كبيرة من خميرة البيرة يوميًا ، فلا داعي للقلق بشأن استخدام الكثير من الخميرة الغذائية ، إلا إذا كنت تعاني من الحساسية ، ومن ثم يجب عليك تجنبها تمامًا.

علاج النحافة بالخميرة

إذا كنت تحاول زيادة الوزن ، تجنب الحلويات أو الأطعمة السريعة المعالجة للغاية ، واختار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والمواد المغذية. تشمل الخيارات الجيدة الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون والحبوب الكاملة والأطعمة التي تحتوي على البروتين الخالي من الدهن. قد تؤدي إضافة وصفة لذيذة ، مثل الخميرة الغذائية ، إلى الأطعمة اللطيفة نسبيًا إلى تسهيل تناول المزيد من الطعام وزيادة الوزن.

من المفيد أيضًا تناول الطعام أكثر من مرة ، بدلًا من محاولة تناول وجبات أكبر. فكر في شرب عصير أو تناول حفنة من المكسرات بقطعة من الفاكهة ، أو تقدم معجنات كاملة الدسم مع الحمص لتناول وجبة خفيفة بين الوجبات لزيادة فرصك في زيادة الوزن.

المرجع من موقع WebMD.

1. طرق أمنة لأكتساب الوزن

2.طرق صحية لأكتساب الوزن