أسرع وصفة لزيادة الوزن بسرعة وإبقاء الدهون الضارة بعيدًا



1. أسرع طريقة لزيادة الوزن للنساء بالتمر الجاف



تعد أسرع طريقة ل تعد أسرع طريقة ل زيادة الوزن للنساء بالتمر الجاف والحليب فهم مفيدان لاكتساب الوزن ويعد التمر الجاف مليء بالفيتامينات بما في ذلك فيتامين أ ، ج ، هـ ، ك ، ب 2 ، ب 6 ، النياسين والثيامين ، والتي تعتبر حيوية لصحتنا وعافيتنا





ويعد التمر الجاف واللبن مصدر جيد للبروتين والسكر والطاقة والفيتامينات التي تساعدك على اكتساب عضلات كافية دون زيادة الوزن.



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2. أسرع طريقة لزيادة الوزن للنساء بالزبدة







خذ ملعقة كبيرة من الزبدة المصفاة واخلطها جيدًا مع ملعقة كبيرة من السكر. تناول هذا الخليط كل يوم على الأقل نصف ساعة قبل الغداء أو العشاء على معدة فارغة. سوف يمنحك استهلاك هذا الخليط لمدة شهر النتائج المرجوة.



تساعدك الزبدة والسكر على زيادة الوزن









3.وصفات لزيادة الوزن فى مدة قصيرة



وصفة الزبيب والتمر



المكونات:

20 حبة من الزبيب

10 حبات من التمر

3 حبات من الموز

3 ملاعق من العسل

3 أكواب من الحليب

ملعقتين من الحليب بودرة

ملعقة من السكر



طريقة التحضير:



نخلط المكونات كلها بالخلاط حتى نحصل على خليط متجانس ثم نتناوله مرة في الصباح الباكر على الريق ومرة قبل الخلود إلى النوم للتخلص من النحافة الشديدة. المكونات:20 حبة من الزبيب10 حبات من التمر3 حبات من الموز3 ملاعق من العسل3 أكواب من الحليبملعقتين من الحليب بودرةملعقة من السكرطريقة التحضير:نخلط المكونات كلها بالخلاط حتى نحصل على خليط متجانس ثم نتناوله مرة في الصباح الباكر على الريق ومرة قبل الخلود إلى النوم للتخلص من النحافة الشديدة.

وصفة الحلبة والعسل





كوب من الماء

معلقة كبيرة من مسحوق الحلبة

2 معلقة كبيرة عسل



الطريقة :

يغلى كوب من الماء ثم يضاف اليه مسحوق الحلبة ويترك لمدة دقيقة حتى يغلي ثم يصفى ويحلي بالعسل ويتم تناول هذه الوجبة من 2 الى 3 مرات يوميا وستلاحظين النتيجة خلال اسبوع.

المكونات:كوب من الماءمعلقة كبيرة من مسحوق الحلبة2 معلقة كبيرة عسلالطريقة :يغلى كوب من الماء ثم يضاف اليه مسحوق الحلبة ويترك لمدة دقيقة حتى يغلي ثم يصفى ويحلي بالعسل ويتم تناول هذه الوجبة من 2 الى 3 مرات يوميا وستلاحظين النتيجة خلال اسبوع.

وصفة الموز والحليب





- موز : حبة

- حليب سائل: كوب ونصف

- جوز : ربع كوب

- حليب مجفف : ٣ ملاعق

- عسل : ملعقتان

- زبدة الفول السوداني : ٣ ملاعق



• طريقة التحضير :

تخلط المقادير في الخلاط الكهربائي ويشرب كوب في الصباح وآخر في المساء لمدة شهرين متواصلين.





•• المقادير:- موز : حبة- حليب سائل: كوب ونصف- جوز : ربع كوب- حليب مجفف : ٣ ملاعق- عسل : ملعقتان- زبدة الفول السوداني : ٣ ملاعق• طريقة التحضير :تخلط المقادير في الخلاط الكهربائي ويشرب كوب في الصباح وآخر في المساء لمدة شهرين متواصلين. 4. وصفات لزيادة الوزن بسرعه فى 15 يوم بالمانجو



قم بإقران المانجو والحليب معًا وتناولي ثمرة مانجو ناضجة ثلاث مرات في اليوم وقم بإقرانها بكوب من الحليب الدافئ بعد تناول المانجو. تحتوي المانجو على كميات كافية من الكربوهيدرات والسكر والبروتينات ، مما يساعد على زيادة كتلة الجسم. سترى نتائج ملحوظة بعد شهر.

يساعد المانجو على زيادة كتلة الجسم قم بإقران المانجو والحليب معًا وتناولي ثمرة مانجو ناضجة ثلاث مرات في اليوم وقم بإقرانها بكوب من الحليب الدافئ بعد تناول المانجو. تحتوي المانجو على كميات كافية من الكربوهيدرات والسكر والبروتينات ، مما يساعد على زيادة كتلة الجسم. سترى نتائج ملحوظة بعد شهر.يساعد المانجو على زيادة كتلة الجسم





أسرع وصفة لزيادة الوزن بقيلولة بعد الظهر







النوم بعد الظهر لمدة 45 دقيقة إلى ساعة يريح عقلك وعضلاتك. لا يساعدك ذلك على زيادة الوزن فحسب ، بل يساعدك أيضًا على الحصول على نوم عميق في الليل. هذه واحدة من أسرع الطرق لزيادة الوزن دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.



أسرع وصفة لزيادة الوزن بالفول السوداني



الفول السوداني غني بالأحماض الدهنية والبروتينات والمعادن والفيتامينات. تساعد إضافة القليل من الفول السوداني إلى نظامك الغذائي اليومي في زيادة الوزن. وبالمثل ، من المعروف أن زبدة الفول السوداني تحتوي على سعرات حرارية عالية ، مما يجعلها علاجًا منزليًا مثاليًا لاكتساب الوزن. ضع زبدة الفول السوداني على الخبز ولاحظى النتائج في غضون 30 يومًا!