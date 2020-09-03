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منوعات

لن تصدق.. كلمة يا تخين تتسبب في زيادة الوزن

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:30 م
عيادة سمنة
عيادة سمنة
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أماني إبراهيم
يفسر الأطباء ثبات الوزن لعدة أسباب علمية منها قابلية الجسم لفقدان الوزن والحمية الغذائية أو أسباب وراثية، ولكن الغريب هو التأثير النفسي لكلمة "بدين" على أصحاب الوزن الزائد مما يجعلهم لا يفقدون الوزن بسهولة.


الأمر قد يبدو مزحة، ولكن وفقا لدراسة بريطانية أجراها عدد من الخبراء، وجدوا أن كلمات مثل سمين أو بدين أو زائد الوزن، مزعجة وسيئة لأصحاب الوزن الزائد، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اقترح الباحثون أن الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية يجب أن يستخدموا كلمات أكثر حيادية عند التعبير عن زيادة الوزن، مثل مؤشر كتلة الجسم وغيرها من الكلمات العلمية التي يجدونها أقل إزعاجا.


وتوصلت الدراسة التي أجرتها جامعة ليدز وكلية لندن الجامعية إلى أهمية اللغة التي يستخدمها الأطباء والممرضات عند التعامل مع مرضى يعانون من زيادة الوزن، وتم سؤال حوالي 3000 شخص بالغ، معظمهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، عما يفضلونه وسُئلوا عن استجابتهم العاطفية لكلمات مختلفة.


وقال أصحاب النسبة الأكبر إنهم يفضلون استخدام مصطلحات مثل "الوزن" و"الوزن غير الصحي" و"مؤشر كتلة الجسم"، لكن مؤلفي الدراسة قالوا إنه يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية أن يسألوا المرضى عن المصطلحات المفضلة لديهم المتعلقة بالوزن قبل الاستشارة.


وقال المؤلف الرئيسي الدكتور ستيوارت وليام فلينت، من جامعة ليدز، إن الإرشادات قابلة للتطبيق في جميع أماكن الرعاية الصحية، مثل المستشفيات والعيادات وغيرها.


وبحسب الدراسة، يكره الناس مصطلح "سمين" لأنه غالبا ما يكون مرتبطا بالتنمر الذين تعرضوا له في المدارس، مما يؤدي إلى شعورهم بالغضب، وقال الدكتور فلينت إن هذه المصطلحات هي المستخدمة والدارجة ولكنها بالنسبة لهم تعبر عن المشاعر السلبية.


ويمكن أن يكون لاستخدام اللغة غير اللائقة تأثير سلبي على العلاقة بين المريض والطبيب، قد تؤدي إلى تراجعه عن فكرة فقدان الوزن.
لن تصدق.. كلمة يا تخين تتسبب في زيادة الوزن
لن تصدق.. كلمة يا تخين تتسبب في زيادة الوزن
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