زيادة الوزن عند منتصف العمر.. تعرف على الأسباب

زيادة الوزن.. كشفت دراسة أجريت مؤخرا بمعهد كارولينسكا وجامعة أوبسالا في السويد وفرنسا، انه يمكن ان يزيد حجم الخصر وتكتسب المزيد من الوزن مع بداية منتصف العمر، وذلك بالرغم من ممارسة الرياضة، واتباع حمية غذائية، حيث ان الأمر ليس له علاقة بتناول الطعام، وإنما للهرمونات وتغيرات لها دور في هذا.



سبب زيادة الوزن

ويدعي الباحثون أنهم اكتشفوا أخيرًا سبب زيادة الوزن كلما تقدمت في السن، حتى وإن قمت بممارسة عاداتك الروتينية أو العادات الغذائية، وذلك من خلال تتبع 54 من الكبار على مدى 13 عاما وتحليل اماكن تركيز الدهون.



علاقة الدهون بزيادة الوزن

ووجد الباحثون أن المشاركين في الدراسة كان معدل تخزين الدهون في أجسامهم يزيد مع زيادة العمر، بالإضافة إلى معدل الحرق مع التقدم في العمر يقل بشكل كبير، وهو ما يتسبب في زيادة الوزن.



التقلبات الهرمونية وزيادة الوزن

وجدت دراسات سابقة أنه من أسباب زيادة الوزن في الشيخوخة، التقلبات الهرمونية، مما يؤدي إلى فقدان العضلات، واكتساب الجسم للدهون، وبالاخص في منطقة الخصر.



وقال البروفيسور بيتر أرنر ، أحد مؤلفي الدراسة ومقره كارولينسكا ، إن معدل تخزين الدهون يزيد عند بعض الأشخاص في مرحلة منتصف العمر، بسبب تغير الهرمونات، وهو ما يؤدي إلى تخزين الجسم للدهون، وعدم فقدانها بسهولة.