ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

زيادة الوزن عند منتصف العمر.. تعرف على الأسباب

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:34 م
صدى البلد
آية التيجي
زيادة الوزن.. كشفت دراسة أجريت مؤخرا بمعهد كارولينسكا وجامعة أوبسالا في السويد وفرنسا، انه يمكن ان يزيد حجم الخصر وتكتسب المزيد من الوزن مع بداية منتصف العمر، وذلك بالرغم من ممارسة الرياضة، واتباع حمية غذائية، حيث ان الأمر ليس له علاقة بتناول الطعام، وإنما للهرمونات وتغيرات لها دور في هذا.

سبب زيادة الوزن
ويدعي الباحثون أنهم اكتشفوا أخيرًا سبب زيادة الوزن كلما تقدمت في السن، حتى وإن قمت بممارسة عاداتك الروتينية أو العادات الغذائية، وذلك من خلال تتبع 54 من الكبار على مدى 13 عاما وتحليل اماكن تركيز الدهون.

علاقة الدهون بزيادة الوزن
ووجد الباحثون أن المشاركين في الدراسة كان معدل تخزين الدهون في أجسامهم يزيد مع زيادة العمر، بالإضافة إلى معدل الحرق مع التقدم في العمر يقل بشكل كبير، وهو ما يتسبب في زيادة الوزن.

التقلبات الهرمونية وزيادة الوزن
وجدت دراسات سابقة أنه من أسباب زيادة الوزن في الشيخوخة، التقلبات الهرمونية، مما يؤدي إلى فقدان العضلات، واكتساب الجسم للدهون، وبالاخص في منطقة الخصر.

وقال البروفيسور بيتر أرنر ، أحد مؤلفي الدراسة ومقره كارولينسكا ، إن معدل تخزين الدهون يزيد عند بعض الأشخاص في مرحلة منتصف العمر، بسبب تغير الهرمونات، وهو ما يؤدي إلى تخزين الجسم للدهون، وعدم فقدانها بسهولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة: الوزن الزائد يسبب شيخوخة الدماغ

دهون موجودة في أجسامنا وتحمينا من الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

شاهد..20 صورة من حريق الوكالة .. فزع ورعب فى وسط البلد

اخبار نادي الزمالك اليوم 9 - 9 - 2019.. رفض طلب الأهلي بتأجيل السوبر ومرتضى منصور يكشف سر مكالمة الدرندلى

بشرى للمصريين.. تخفيضات مالية كبيرة على العمرة.. كيف تستفيد؟

سب وقذف .. إحالة حكيم للتحقيق العاجل

انتحار نجمة تلفزيون أطفال شنقا داخل منزل أسرتها ..صور

تفاصيل إلغاء رسوم تكرار العمرة .. السعودية : إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص

اسباب الم المفاصل المفاجئ .. 7 مخاطر وراء الشعور بها

أحلى كبيلز .. دنيا سمير غانم في صورة رومانسية مع زوجها رامي رضوان