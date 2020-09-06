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المشروب السحري للتخلص من النحافة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
المشروب السحرة للتخلص
المشروب السحرة للتخلص من النحافة
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أسماء عبد الحفيظ

مثلما يعاني بعض الأشخاص من زيادة الوزن، هناك أيضًا العديد ممن يواجهون مشكلة النحافة وسوء التغذية، ما يؤثر على شكل الجسم ويضعف المناعة.


وفي بعض الأوقات يلجأ هؤلاء إلى وصفات لا جدوى منها، لذا نقدم لكم مشروبا طبيعيا بعيدًا عن المنشطات الضارة، يساعد أصحاب الجسم النحيف في زيادة وزنهم للوصول إلى جسم مثالي.


كشفت خبيرة التغذية سالى فؤاد عن أقوى مشروب سحرة لعلاج النحافة.


ويعتمد مشروب النحافة سحري المفعول، على ضم سعرات حرارية وعناصر غذائية يحتاجها الجسم النحيف لزيادة الوزن.

نظام غذائي للنحافة

مكونات مشروب النحافة:
50 جرام شوفان
50 جرام شيكولاتة غامقة
50 جرام عسل نحل أبيض
50 جرام كاجو ولوز وبندق نيئ بدون ملح
ثمرة موز
250 جرام لبن كامل الدسم متوسط الدفء

طريقة التحضير:
تضاف جميع المكونات في الخلاط، وتضرب جيدًا​. 

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