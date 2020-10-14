وداعا للنحافة .. خليط مذهل لزيادة الوزن بسرعة

يمكنك إبقاء الدهون الضارة بعيد ا وفى الوقت نفسه زيادة وزنك بعلاجات منزلية سريعة يمكنك تجربتها لزيادة الوزن إليك أسرع طرق لـ زيادة الوزن فى مدة قصيرة بمشروب فعال ومجرب ومجموعة أطعمة أدخليها لنظامك الغذائى اليومي :





إليك 3 وصفات لزيادة الوزن بطريقة صحية يقدمها موقع برايت سايد



1. التمر الجاف والحليب

التمر الجاف والحليب مفيدان لـ

التمر الجاف والحليب مفيدان لـ زيادة الوزن للنساء فكلاهما مليء بالفيتامينات التي تساعدك على اكتساب عضلات كافية دون زيادة الوزن.

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2. تناول الزبدة:





3. تناول زبدة الفول السوداني: لمدة شهر يمكنك تناول خليط الزبدة و السكر قبل الغداء أو العشاء على معدة فارغة. سوف تساعدك الزبدة والسكر على زيادة الوزن.

علاجًا منزليًا مثاليًا لاكتساب الوزن. ضع زبدة الفول السوداني على الخبز ولاحظى النتائج في غضون 30 يوما.



