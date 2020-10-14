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مرأة

وداعا للنحافة .. خليط مذهل لزيادة الوزن بسرعة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يمكنك إبقاء الدهون الضارة بعيد ا وفى الوقت نفسه زيادة وزنك بعلاجات منزلية سريعة يمكنك تجربتها لزيادة الوزن  إليك أسرع طرق  لـ زيادة الوزن فى مدة قصيرة بمشروب فعال ومجرب ومجموعة أطعمة أدخليها لنظامك الغذائى اليومي :

إليك 3 وصفات لزيادة الوزن بطريقة صحية يقدمها موقع برايت سايد
 
1. التمر الجاف والحليب
  التمر الجاف والحليب  مفيدان لـ زيادة الوزن للنساء فكلاهما  مليء بالفيتامينات  التي تساعدك على اكتساب عضلات كافية دون زيادة الوزن.
 
لمدة شهر يمكنك تناول  خليط الزبدة و السكر قبل الغداء أو العشاء على معدة فارغة. سوف تساعدك الزبدة والسكر على زيادة الوزن.

3. تناول زبدة الفول السوداني:
 علاجًا منزليًا مثاليًا لاكتساب الوزن. ضع زبدة الفول السوداني على الخبز  ولاحظى النتائج في غضون 30 يوما.

بجانب الأطعمة السابقة غليك المشروب التالى لزيادة الوزن بسرعة ومحاربة النحافة

مكونات مشروب النحافة:
ملعقة من شوفان
مكعب شيكولاتة غامقة
نصف ملعقة عسل نحل أبيض
50 جرام مكسرات بدون ملح
ثمرة تمر
كوب لبن كامل الدسم متوسط الدفء

طريقة التحضير:
تضاف جميع المكونات في الخلاط، وتضرب جيدًا​.

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