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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض الاكتئاب عند الرجال.. الشعور بالحزن والتعب الشديد أبرزها

أعراض الاكتئاب عند
أعراض الاكتئاب عند الرجال

يعتبر الاكتئاب عند الرجال هي حالة طبية خطيرة ، لكن الكثير من الرجال يحاولون تجاهله أو رفض العلاج، وقد يعاني الرجال من علامات وأعراض واضحة للأكتئاب ولكنهم لا  يميلون بأنهم يعانون من الاكتئاب .

 

أعراض الاكتئاب عند الرجال

ويمكن أن يؤثر الاكتئاب على الرجال والنساء بشكل مختلف، عندما يحدث الاكتئاب لدى الرجال، غالبًا ما لا يتم تشخيص اكتئاب الرجال مما قد يتسبب في العديد من العواقب الوخيمة،، ويمكن لاكتئاب الرجال عادة ما أن يتحسن مع العلاج، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

 

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يمكن أن تختلف علامات وأعراض الاكتئاب عند الرجال والنساء، ويميل الرجال أيضًا إلى استخدام مهارات تأقلم صحية وغير صحية للتعايش مع الاكتئاب، وليس من الواضح سبب اختلاف تجربة الاكتئاب بين الرجال والنساء. ومن المحتمل أن يتضمن عددًا من العوامل ، بما في ذلك كيمياء الدماغ والهرمونات وتجارب الحياة، ومن أبرز أعراض الأكتئاب عند الرجال ما يلي :
الشعور بالحزن واليأس والفراغ
الشعور بالتعب الشديد
إيجاد صعوبة في الحصول على النوم أو النوم كثيرًا
عدم الشعور بالمتعة عند ممارسة الأنشطة  المفضلة لها

 

أعراض الاكتئاب عند الرجال


وتشمل السلوكيات الأخرى لدى الرجال التي يمكن أن تكون ان يكونوا مصابين بأعراض الاكتئاب عند الرجال، ولكنقد لا يتعرث عليه الكثيرين، ومن أبرزها :
التهرب ، مثل قضاء الكثير من الوقت في العمل أو ممارسة الرياضة
أعراض جسدية مثل الصداع ومشاكل الجهاز الهضمي والألم
إدمان الكحول أو تعاطي المخدرات
السلوك العنيف
الغضب بدون أسباب
السلوك المحفوف بالمخاطر ، مثل القيادة المتهورة

نظرًا لأن هذه السلوكيات يمكن أن تكون علامات أو قد تتداخل مع مشكلات الصحة العقلية الأخرى، أو قد تكون مرتبطة بحالات طبية ، فإن اللجوء إلى الرعاية الطبية هي مفتاح التشخيص الدقيق والعلاج المناسب لـ أعراض الاكتئاب عند الرجال.

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