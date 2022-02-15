دراسة: شرب ثلاثة أكواب من القهوة كل يوم يطيل من عمرك

يتسائل دائما عشاق القهوة عن أضرار الإفراط من تناولها.. إلا أنه توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة سيميلويس في المجر وجامعة كوين ماري في لندن، إلى أن شرب ما يصل إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول.

أهمية شرب القهوة يوميا



وأفاد الباحثون، أن من يشربون المشروبات الساخنة بانتظام أقل عرضة للوفاة بنسبة تصل إلى 12 في المائة، وأظهرت النتائج أنهم كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الإصابة بسكتة دماغية بنسبة تصل إلى الخمس.





ووجد الخبراء، أن الفوائد الصحية تأتي فقط من استهلاك البن المطحون، وليس الأصناف سريعة التحضير، وشرب أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم ليس له أي آثار جيدة ، وفقًا للأبحاث التي أجريت على ما يقرب من 500000 شخص، وقد تم نشرها عبر صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .



وأوضح الباحثون، أنه تعتبر القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم ، على الرغم من أن الدراسات السابقة كانت متناقضة حول ما إذا كانت مفيدة للصحة أو تضر بها، فقد أفادت الدراسة الجديدة انه القهوة تحتوي على معادن ومضادات الأكسدة، مما يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ومرض السكري من النوع 2 والخرف.

أهمية شرب القهوة يوميا





وأشار الباحثون، إلى أن القهوة لا تزيد من ضغط الدم وله فوائد للقلب والأوعية الدموية، وقال الدكتور ستيفن بيترسن ، أحد المؤلفين من كوين ماريز ، إن النتائج تظهر أن استهلاك القهوة المعتدل "لا يضر بالقلب والأوعية الدموية بل وقد يكون مفيدًا"؛ حيث من المعروف أن الكافيين يثبط الشهية ، مما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات السمنة والظروف الصحية المرتبطة بها.



ولم يكتشف الباحثون أي زيادة في معدلات ارتفاع ضغط الدم بين أولئك الذين يشربون القهوة يوميًا ، مما يهدئ المخاوف من أن المشروب المحتوي على الكافيين يتسبب في حدوث هذه الحالة.

ومع ذلك ، عندما نظر الباحثون في الفوائد الصحية لتناول القهوة سريعة التحضير، فقد أفادوا بأن حوالي ربع المجموعة التي استهلكت هذا النوع من القهوة لم يكن لديهم أي فوائد صحية، وقال الباحثون إن هذا يرجع على الأرجح إلى الاختلافات في طريقة صنع القهوة.



ووجد الباحثون، ان القهوة سريعة التحضير تحتوي على المزيد من الكافيين ومضادات الأكسدة ، ولكنها تحتوي على ضعف كمية مادة الأكريلاميد، وهي مادة موجودة في بعض الأطعمة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وتلف الجهاز العصبي.