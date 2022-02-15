كيف أمنع الإجهاض المتكرر ؟.. أسباب ونصائح

عند تعرض المرأة الحامل للإجهاض أكثر من مرة، قد تتساءل حول كيفية منع الإجهاض المتكرر، وهناك بعض العوامل مختلفة تزيد من خطر الإجهاض ، كالسن والإصابة ببعض الأمراض المزمنة، أو بسبب التدخين .

كيف أمنع الإجهاض المتكرر؟

ويمكن منع الإجهاض المتكرر عن طريقة معرفة الأسباب وحلها؛ حيث إنه نادرا ما يحدث الإجهاض في بعض الحالات، وتحدث معظم حالات الإجهاض بسبب عدم نمو الجنين بالشكل المتوقع، ومن أبرز العوامل التي تزيد من حدوث الإجهاض المتكرر :





1- السن :

النساء الأكبر من 35 عامًا أكثر عرضة لـ الإجهاض المتكرر من النساء الأصغر سنًا، في سن 35 ، يكون لديك خطر بنسبة 20 بالمائة. في سن الأربعين ، يكون الخطر حوالي 40 في المائة، وفي سن 45 ، تبلغ النسبة حوالي 80 بالمائة.



2- حالات الإجهاض السابقة :

والنساء اللائي تعرضن لخطر الإجهاض المتكرر هن أكثر عرضة لحدوثه بنسبة أكبر من غيرهم .



3- الأمراض المزمنة :

ويزيد خطر الإجهاض المتكرر لدى النساء المصابات بحالة مزمنة ، مثل مرض السكري غير المنضبط .



4- مشاكل الرحم أو عنق الرحم :

وقد تؤدي بعض حالات الرحم أو أنسجة عنق الرحم الضعيفة (عنق الرحم غير الكفء) إلى زيادة خطر الإجهاض المتكرر.



كيف أمنع الإجهاض المتكرر



5- التدخين والكحول والمخدرات:

تتعرض النساء المدخنات أثناء الحمل لخطر الإجهاض المتكرر أكثر من غير المدخنات. كما أن الإفراط في تناول الكحوليات وتعاطي المخدرات بصورة غير مشروعة يزيدان من مخاطر الإجهاض.



6- الوزن :

وتم ربط نقص الوزن أو السمنة الشديدة بزيادة خطر الإجهاض.



7- اختبارات ما قبل الولادة الغازية :

وتحمل بعض الاختبارات الجينية قبل الولادة ، مثل أخذ عينات من المشيمة وبزل السلى ، خطرًا طفيفًا للتعرض لخطر الإجهاض .



8- عدوى الرحم :

يصاب بعض النساء اللائي يتعرضن للإجهاض بعدوى في الرحم، وهذا ما يسمى أيضًا بالإجهاض الإنتاني، وتشمل علامات وأعراض هذه العدوى ما يلي:

حمى

قشعريرة

ألم أسفل البطن

إفرازات مهبلية كريهة الرائحة



ويمكن منع الإجهاض المتكرر، وفي كثير من الأحيان ، ليس هناك ما يمكن للمرأة ان تفعله لمنع الإجهاض، ولكن يمكن ببعض النصائح البسيطة الوقاية من حدوثه وتجنبه، وتشمل:



1- العناية المنتظمة قبل الولادة.

2- تجنبي عوامل خطر الإجهاض المعروفة، مثل : التدخين وشرب الكحوليات وتعاطي المخدرات.

3- تناول الفيتامينات اليومية.

4- التقليل من تناول الكافيين، ووجدت دراسة حديثة أن شرب أكثر من مشروبين يحتويان على الكافيين في اليوم يبدو مرتبطًا بزيادة مخاطر الإجهاض.

5- إذا كانت المرأة تعاني من أمراض مزمنة يجب المتابعة الدائمة مع الطبيب والالتزام بجرعات الأدوية .