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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنچي علي تستضيف الفنان محمد شاهين فى برنامج أسرار النجوم.. غدا

محمد شاهين - إنچي
محمد شاهين - إنچي علي

تستضيف الإعلامية إنچي علي، غداً الخميس، الفنان محمد شاهين في برنامج أسرار النجوم على محطه وراديو نجوم FM الساعة الثامنه مساء وحتى الساعة العاشرة مساء.

 ويتحدث محمد شاهين عن بدايه مشاوره الفنى بعد تخرجه من ورشه مركز الابداع الفنى للمخرج الكبير خالد جلال محمد شاهين خريج كليه التجاره جامعه القاهره تألق أظهر موهبته على مسرح الكليه وحصل على عدد كبير من الجوائز بالكلية قبل أن يلتحق بورشه مركز الابداع الفنى كانت بداية ظهوره في السينما في فيلمي حريم كريم وحليم في الأعوام 2005، 2006.

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لكن انطلاقته الحقيقية كانت مع مسلسل السيت كوم الشهير تامر وشوقية بمواسمه الأربعة.بعدها شكل ثنائياً مع الفنان أحمد مكي فشاركه في مسلسل الكبير قوي وأفلام لاتراجع ولا استسلام وسيما على بابا في رمضان 2013 قدم مسلسلات درامية حققت نجاحاً واسعاً مثل: نكدب لو قلنا مبنحبش نيران صديقة.

 

كما شارك فى مسلسل لحم غزال بدور سعيد ماسوره وموضوع عائلى بدور خالد وجمال الحريم وجمع سالم و سلطانه المعز و حدوته مره ممنوع الاقتراب والتصوير مليكه بشترى راجل رأس الغول شكه دبوس محمد حسين شد اجزاء ونوس بين السريات ابن النظام سيدنا السيد، اسرار النجوم اعداد مروه حربى ومن تقديم إنجي علي.

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