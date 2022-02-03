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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وداعا .. إنجي علي تنعى عايدة عبد العزيز

صدى البلد

ودعت الإعلامية،إنجي علي،الفنانة الكبيرة الراحلة عايدة عبد العزيز،ونشرت صورة لها من الذكريات عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت إنجي علي معلقة عبر صورة الراحلة:إنا لله وإنا إليه راجعون ... وداعا الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز.
 

أعلن الفنان منير مكرم -عضو نقابة المهن التمثيلية- خبر وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز مساء اليوم الخميس 3 فبراير، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب منير مراد في منشوره عبر حسابه على فيسبوك: «الدوام لله .. الفنانة عايده عبد العزيز»، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع جثمان الراحلة. 

 

إصابة عايدة عبد العزيز بـ الزهايمر 

وقبل أكثر من عام، قال شريف عبد الحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن والدته الفنانة عايدة عبد العزيز، تبلغ من العمر 90 عاما، أصيبت بالزهايمر بعد وفاة والده الفنان أحمد عبد الحليم.

وأضاف عبد الحليم أن والدته تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط بينما تتذكر الأحداث القديمة والبعيدة وإن حالتها الراهنة مستقرة، مشيرا إلى عدم سؤال أحد عليها في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وأشار إلى نسيان والدته لوفاة والده وسؤالها عنه باستمرار وشعورها بالحزن مجددا فور إخبارها بوفاته منذ سنين، لافتا إلى إصابة والدته بكسر في الحوض مؤخرا.

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