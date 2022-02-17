مصابيح LED الأمامية تحصل على الموافقة الرسمية بأمريكا لأول مرة.. صور

تمتلك المصابيح الأمامية التكيفية فوائد كبيرة معروفة جيدًا في جميع أنحاء العالم، باستثناء الولايات المتحدة حيث تكون هذه المصابيح غير قانونية، لكن ليس بعد الآن حيث وقع مشروع قانون البنية التحتية في شهر نوفمبر الماضي الذي تبلغ قيمته مليار دولار ليصبح قانوناً رسمياً للولايات المتحدة.

مصابيح LED الأمامية تحصل على الموافقة الرسمية بأمريكا لأول مرة

واحتوى على إجراء لتعديل القاعدة التي عفا عليها الزمن والتي تمنع المصابيح الأمامية التكيفية من الطرق في الولايات المتحدة، ومع ذلك هناك حاجة إلى قاعدة جديدة لتحل محلها قبل أن تصبح رسمية.

إذا كنت تريد حقًا قراءة القاعدة الجديدة ، فيمكنك الاطلاع على جميع صفحاتها البالغ عددها 327 على موقع ويب الإدارة الوطنية لسلامة النقل على الطرق السريعة. لأغراضنا ، سنشرح فقط سبب كونها مشكلة في المقام الأول.

مصابيح LED الأمامية تحصل على الموافقة الرسمية بأمريكا لأول مرة

في عام 1967 تم وضع قاعدة في معايير سلامة السيارات الفيدرالية التي تمنع كلاً من الأضواء عالية الشعاع والأضواء المنخفضة الشعاع من العمل في نفس الوقت، نظرًا لأن الهدف الكامل للمصابيح الأمامية التكيفية هو أن يكون لها وظائف متزامنة لصالح السائقين وغيرهم من سائقي السيارات، كانت القاعدة القديمة تقنية محبطة أبقت تقنية الإضاءة الجديدة خارج السوق الأمريكية.

مصابيح LED الأمامية تحصل على الموافقة الرسمية بأمريكا لأول مرة

تتميز المصابيح الأمامية التكيفية أساسًا ببنوك من مصابيح LED التي يتم التحكم فيها عن طريق الكمبيوتر في علب المصابيح الأمامية التي يمكن توجيهها في مواقع محددة للغاية على هذا النحو يمكن للأضواء التكيفية أن تضيء الطريق البعيد أمام السائق على غرار الضوء العالي، مع توجيه الضوء بعيدًا عن حركة المرور القادمة، ويمكن للأنظمة الأكثر تقدمًا تركيز الضوء لإنشاء رموز مضيئة على الطريق أمام السيارة، مثل الأسهم أو مطالبات التنقل الأخرى.

مصابيح LED الأمامية تحصل على الموافقة الرسمية بأمريكا لأول مرة

استخدم العديد من شركات صناعة السيارات الفاخرة مثل مرسيدس بنز وأودي المصابيح الأمامية التكيفية لسنوات، والآن بعد أن أصبح المسار القانوني في الولايات المتحدة واضحًا، متى سيتمكن المشترون الأمريكيون من استخدام التكنولوجيا الجديدة؟ تواصل موقع Motor1.com مع العديد من مصنعي السيارات للحصول على تعليق على القاعدة الجديدة، على الرغم من أن الأضواء الخادعة ربما لن تظهر بين عشية وضحاها.

مصابيح LED الأمامية تحصل على الموافقة الرسمية بأمريكا لأول مرة

قدم المتحدث باسم أودي جاكوب براون هذه البصيرة في المستقبل القريب، وقال "كشركة رائدة في تكنولوجيا الإضاءة ، فإن Audi of America متحمسة بشأن التعديل على FMVSS 108 الذي سيوفر مصابيح أمامية متطورة لشعاع القيادة لعملاء الولايات المتحدة، نحن نعمل بنشاط على تقييم الحكم لتحديد الخطوات التالية".